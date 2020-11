Paolo Brosio rischio squalifica?/ Televoto annullato ma per lui c’è lo scherzo hot…

Paolo Brosio a rischio squalifica al Grande Fratello Vip 2020?

Paolo Brosio il mattatore? Per ora sembra essere solo un combinaguai. Il giornalista è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 la scorsa settimana e già è stato richiamato, è andato in scena con una sfuriata contro la produzione, è finito in nomination punitiva, e questa sera rischia davvero di uscire dal programma. Ma cosa è successo di preciso? Paolo Brosio è reo di essere entrato in casa spifferando molte notizie in arrivo dall’esterno, dal Coronavirus alla fine del programma slittata a febbraio (cosa che avrebbe mandato in crisi anche la Gregoraci). Come se questo non bastasse, Paolo Brosio ha iniziato a pregare a tutto volume invadendo gli spazi degli altri e infastidendo anche il conduttore che gli ha perdonato quella che per tutti era una parolaccia, un intercalare toscano che non dovrà ripetere, ma per le prime due motivazioni, è finito in nomination.

Lo scherzo hot di Dayane Mello e Adua del Vesco

La novità è che il televoto al Grande Fratello Vip 2020 è stato annullato, forse per via di Andrea Zelletta, ma questo non rende Paolo Brosio salvo, anzi. Secondo gli ultimi rumors potrebbe esserci un televoto lampo, o magari fino a lunedì, in cui Paolo Brosio e Andrea Zelletta finiranno insieme affinchè sia il pubblico a decidere quale sia il suo giusto destino. Infine, Paolo Brosio è stato oggetto di uno scherzo molto hot che lo ha spinto ad avere una reazione davvero divertente tra mastur*azione e risate. Ma cosa è successo di preciso? Dayane Mello e Adua del Vesco si sono chiuse in lavatrice lasciando la tenda un po’ aperta e facendosi guardare mentre fingevano di fare l’amore. Inutile dire che Paolo Brosio ha dato di matto prima mostrandosi incredulo e poi chiedendo una camomilla per calmare i bollenti spiriti e andare a letto. Cosa ne sarà di lui questa sera?



