Paolo Brosio rivelazione choc “Grande Fratello Vip finisce a febbraio”/ Vip in panico, pronti provvedimenti?

Paolo Brosio a rischio squalifica al Grande Fratello Vip 2020? Il giornalista ha davvero aspettato prima di entrare nella casa di Cinecittà ma ce ne potrebbe mettere ancora meno per uscirne, almeno così sembra dopo tutto quello che è successo. Paolo Brosio è entrato nella casa parlando un po’ troppo di quello che sta succedendo fuori. In particolare, il giornalista ha avuto modo di raccontare ai ragazzi l’aumento dei casi di Covid e il rischio di un nuovo loockdown ma anche alcune notizie sul campionato di calcio. Ciliegina sulla torta è la sua rivelazione sulla durata del reality che potrebbe andare avanti fino al prossimo mese di febbraio e non fermarsi a dicembre come previsto all’inizio. Chi ha seguito in questi anni il programma sa bene che questo va contro tutte le regole e adesso il giornalista rischia la squalifica mettendo a segno una partecipazione davvero breve, ancor di più rispetto all’attesa di queste settimane dovute al Covid.

Paolo Brosio, dal Coronavirus al calcio, troppe rivelazioni ai concorrenti!

Ma come hanno reagito i gieffini all’ingresso di Paolo Brosio? Il giornalista è stato preso subito di mira tra battute, richieste e racconti e questo lo ha un po’ travolto, almeno secondo Maria Teresa Ruta che nelle scorse ore ha pregato tutti, lei stessa in primis, di fare un passo indietro per riuscire a dargli un po’ di spazio: ‘E’ vero che siamo affamati di novità ma sarebbe meglio fare un passo indietro’. Paolo Brosio sarà contento? In questi giorni il giornalista ha avuto modo di parlare anche della sua vita privata, dell’annullamento del matrimonio con la prima moglie e anche della sua ex, Gretel Coello, la modella brasiliana con cui ha rotto dopo pochi anni ‘è finita malissimo ma lei sicuramente si è comportata meglio di me’. Verranno a galla nuovi indizi su tutto questo?



