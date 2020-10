Paolo Brosio/ Si rimette in forma per il Grande Fratello Vip 2020 (e Dayane Mello)

Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 2020, allenamenti e aperitivi a Frascati

Paolo Brosio si allena a Frascati e annuncia che si sta preparando anima e corpo per mettersi in forma in attesa del suo arrivo al Grande Fratello Vip 2020. Il giornalista ha già sfiorato un paio di volte di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà ma senza riuscirci, che sia proprio questa sera la volta buona? Paolo Brosio è stato uno dei primi concorrenti annunciati di questa edizione del reality di Canale5 ma proprio quando si stava avvicinando il suo esordio, il Coronavirus lo ha fatto finire in ospedale. Proprio dalla clinica che lo ha curato e ospitato, il giornalista ha parlato in diretta tv spiegando il perché del suo mancato ingresso al Grande Fratello Vip 2020 e anche l’arrivo del suo tampone finalmente negativo dopo tanti tentativi.

Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 2020 per Dayane Mello?

Tutti pensavano che a quel punto i giochi fossero fatti e che il giornalista avrebbe varcato la porta rossa ma ancora una volta non è stato così. In un primo momento si era pensato al suo ingresso venerdì scorso e poi al lunedì salvo poi scoprire che i nuovi concorrenti rimarranno fuori dalla casa perché uno di loro è risultato positivo. Ma che fine ha fatto quindi Paolo Brosio e quando potrà entrare in gioco? Al momento le sue ultime storie lo collocano a Frascati tra aperitivi in terrazza e ginnastica con la sua personale trainer per mettersi in forma e questo lascia pensare che il Coronavirus e i suoi problemi sono ormai un lontano ricordo. Chi ha seguito il gossip e le sue ultime dichiarazioni sa bene che Paolo Brosio sembra pronto ad entrare nella casa proprio per conoscere da vicino la sua adorata Dayane Mello, la modella che sembra irretirlo e non poco. Tra i due ci sarà davvero una liason movimentando questo Grande Fratello Vip 2020 che, a quanto pare, andrà avanti fino al prossimo mese di febbraio?



