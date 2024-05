Paolo Brosio sigle e cerca moglie/ Da Gretel Coello a Maria Laura De Vitis, chi sono le ex mogli e fidanzate?

Paolo Brosio single non rinuncia all’amore: l’appello per trovare moglie

Paolo Brosio non rinuncia all’amore e, nonostante sia attualmente single, lancia un appello per trovare una donna con cui costruire qualcosa di importante. L’amore, nella vita del giornalista che ha dedicato gran parte del suo tempo al lavoro, ha sempre avuto un ruolo importante come testimonia il siparietto di cui Brosio è stato protagonista all’interno del programma di Raiuno “La volta buona” di cui è anche ospite oggi, mercoledì 1° maggio. Da diverso tempo, il cuore di Paolo Brosio è libero ma aperto a nuove conoscenze dopo aver vissuto, in passato, amori importanti.

Eva, chi è la bambina adottata da Paolo Brosio/ "Ha perso i genitori per la guerra in Bosnia. Ora ha 16 anni"

Oltre all’adorata mamma, infatti, sono state diverse le donne importanti della vita di Brosio e con le quali il giornalista pensava di poter vivere il resto della sua vita, ma chi sono le ex moglie e le ex fidanzate del giornalista?

Tutte le ex mogli e le ex fidanzate di Paolo Brosio

Paolo Brosio ha sempre creduto nel matrimonio al punto da aver pronunciato più volte il fatidico sì. La prima moglie del giornalista è stata Serenella Corigliano da cui, però, divorzia. Libero legalmente dalla prima moglie, Paolo Brosio, nel 2004, sposa la modella cubana Gretel Coello. Il matrimonio con la modella dura solo quattro anni e, nel 2008, arriva il divorzio. Dopo la fine del matrimonio con Gretel, Paolo Brosio ritrova, dopo diverso tempo, l’amore con Maria Laura De Vitis. Nonostante la differenza d’età, il rapporto tra Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio, il rapporto è durato diverso tempo fino all’addio annunciato dalla modella sui social.

Rajae Bezzaz: "In Marocco mi sentivo libera"/ "Mia madre era sola e mi improvvisai mamma per i miei fratelli"

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò, il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa», ha poi aggiunto, senza specificare cosa abbia portato la coppia a separarsi“, le sue parole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA