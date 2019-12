Paolo Brosio spiazza Asia Argento “Vieni con me a Medjugorje”/ “Nel tuo cuore…”

Proposta inaspettata a Live non è la D’Urso per Asia Argento. Arriva da uno dei protagonisti nelle cinque sfere: Paolo Brosio. Proprio sul finire della parte dedicata alla Argento e a Vladimir Luxuria, Barbara D’Urso dà la parola a Brosio che non ha ancora parlato. Così si rivolge proprio alla nota attrice dichiarando di aver notato una mancanza di pace nel suo cuore: “Ho capito che non c’è pace in te e per questo ti chiedo: ti piacerebbe fare un viaggio nella terra della Madonna? A Medjugorie?” chiede il giornalista.

Asia accetta la proposta di Paolo Brosio: “Però andiamo…”

Asia è abbastanza spiazzata, ma la D’Urso sottolinea che la proposta di Brosio di andare insieme in pellegrinaggio è reale: “Non sto scherzando, potremmo fare questo viaggio insieme”, aggiunge. La Argento allora accetta però sottolinea “Magari andiamo a Lourdes e non a Medjugorie che è più sicuro”. Brosio appare soddisfatto della risposta ricevuta dalla Argento a Live non è la D’Urso e chissà che nelle prossime puntate non si racconti anche di questo fatidico viaggio/pellegrinaggio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA