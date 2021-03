Paolo Brosio Vs Fiorello e Achille Lauro/ “Corona di spine? Ironia da evitare!”

Non è proprio piaciuta a Paolo Brosio l’esibizione di Achille Lauro e Fiorello sul palco del Festival di Sanremo lo scorso venerdì. Il co-conduttore della kermesse canora si è mostrato con una vistosa corona di spine sul capo che il giornalista, oggi ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha fortemente criticato. “Quando ho assistito alla performance in cui c’era Fiorello con la coronazione di spine ed era venerdì, in piena Quaresima, si poteva evitare di utilizzare quella corona di spine che rappresenta la sofferenza di Cristo per la nostra salvezza.” ha spiegato Brosio, che ha poi avuto critiche anche per Achille Lauro e la messa in scena delle lacrime di sangue nella sua prima performance. “Poi se parliamo di Achille Lauro, quando ho visto quella lacrimazione di sangue che va ad ironizzare e a dissacrare le lacrimazioni vere, si va ad offendere il sentimento popolare.”

Paolo Brosio si scaglia contro la performance di Fiorello e Achille Lauro

“Ma perché fare una cosa del genere?” si è chiesto allora Paolo Brosio a Pomeriggio 5, continuando nel suo sfogo: “Anche Fiorello, è un ragazzo intelligente ma cercati un altro costume per il venerdì di Quaresima. – e non è mancata una chiusura più che polemica – Ma poi perché non attaccano i musulmani invece di attaccare i cristiani? La corona di spine l’ha portata uno solo che è morto per tutti! Lasciamo stare i Santi!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA