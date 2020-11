Paolo Brosio Vs le 5 sfere/ Dalle frasi su Auschwitz alla fidanzata ventenne Maria Laura de Vitis

Paolo Brosio è entrato dalla porta del Grande Fratello Vip 2020 ed è uscito dalla finestra pochi giorni dopo. Avrebbe dovuto spaccare, creando dinamiche, raccontando storie e intrattenendo il pubblico e, invece, ha rischiato di uscire di scena per una frase, un vero e proprio scivolone, in cui ha tirato fuori il “gas di Auschwitz” facendo una battuta sui rumori strani che ha sentito nella stanza in cui dormiva. Paolo Brosio è stato sgridato da Alfonso Signorini anche per via del suo modo di pregare, poco intimo e molto rumoroso, e questo lo ha portato dritto dritto in nomination. La sua permanenza nella casa si è un po’ prolungata solo perché la produzione ha deciso di annullare il televoto per inserirvi anche Andrea Zelletta, reo, proprio come Paolo Brosio, di aver rivelato cose esterne alla casa. E poi? Quando è arrivato il momento ha dovuto lasciare la casa non senza polemiche.

Paolo Brosio incontra Maria Laura de Vitis a Live Non è la d’Urso

Questa sera a Live Non è la d’Urso Paolo Brosio si troverà ad affrontare le cinque sfere proprio per via del suo modo di fare, per le sue preghiere ma anche la battuta che ha fatto al GF, davvero una frase poco consona ad un uomo di Chiesa. A questo va sommato il fatto che in studio potrebbe ritrovare la sua presunta fidanzata, la bella Maria Laura De Vitis, la fidanzata di Paolo Brosio, giovane modella di appena 22 anni, che ha quarant’anni in meno del giornalista. I due finalmente avranno modo di dire la verità anche sul loro rapporto iniziato poco tempo prima dell’arrivo del Coronavirus e poi del Grande Fratello Vip 2020.



