“Paolo Calabresi furioso con Alessia Marcuzzi”/ Fonti vicino alla coppia…

Paolo Calabresi cosa ne pensa della situazione che si è venuta a creare sui siti e i giornali in relazione al presunto tradimento della moglie con Stefano De Martino? Lui è l’unico che non ha ancora detto la sua su quello che si vocifera ormai da un paio di settimane. Stefano De Martino avrebbe tradito la moglie con una conduttrice “più grande” e questa potrebbe essere proprio Alessia Marcuzzi. Il primo a smentire subito il gossip è stato il ballerino e conduttore che con un video sui social ha subito rilanciato: “Quando mi innamorerò sarete i primi a saperlo”. A ruota è arrivata anche la reazione di Belen Rodriguez che, dopo aver fatto il verso al marito, ha smentito il gossip e il tradimento ma non prendendo le parti di Stefano bensì quelle dell’amica Alessia Marcuzzi annunciando azioni legali.

PAOLO CALABRESI FURIOSO CON ALESSIA MARCUZZI?

Dall’altra parte abbiamo proprio Alessia Marcuzzi che in questi giorni è in giro in barca con le amiche lungo la costa (guarda caso proprio da quella campana) e si mostra felice e contenta. La figlia Mia è con il padre Francesco Facchinetti, ma dove si trova Paolo Calabrese? Già in tempi non lontani si era parlato di una crisi per loro fino a che lei stessa, in una storia su Instagram, si è mostrata al suo fianco alle prese con una serata casalinga, e ora? Sul settimanale Oggi si parla di una presunta reazione furiosa non solo da parte di Paolo Calabresi ma anche della sua famiglia che avrebbe preso subito le distanze dalla presunta traditrice. Secondo persone a loro vicine sembra che la famiglia abbia subito preso le distanze dalla conduttrice, sorella di Paolo compresa.



