Paolo Calabresi Marconi, ex marito di Alessia Marcuzzi, è l’unico uomo che è riuscito a sposare la conduttrice, già precedentemente mamma di due figli avuti con due uomini diversi. Nessuno dei due, però, ha portato Alessia all’altare: il primo a farcela è stato il produttore televisivo. I due sono stati sposati per otto anni, dal 2014 al 2022: un amore intenso il loro, che ha portato a tanti momenti belli ma anche a una rottura inaspettata, ricca di dolore da parte di entrambi. Un addio che nessuno attendeva: la coppia è sempre sembrata molto forte e stabile ma soprattutto innamorata.

Parlando dell’ex marito Paolo Calabresi Marconi, Alessia Marcuzzi qualche anno prima della rottura aveva raccontato: “Mi ha conquistata lasciandomi libera. Non è geloso, mi permette di fare quello che voglio. Io posso fare le vacanze da sola con le amiche, lui no”, lasciando intendere che invece lei fosse molto gelosa di lui. Non è chiaro il motivo per il quale la storia tra i due sia finita: Paolo e Alessia erano felici insieme ormai da anni e sposati da otto e il produttore televisivo era diventato come un papà per i suoi figli, specialmente per la piccola Mia, nata dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti.

Paolo Calabresi Marconi, la rottura pacifica con Alessia Marcuzzi

Non è chiaro perché il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e il suo ex marito sia terminato. Paolo Calabresi Marconi, che di mestiere fa il produttore televisivo ma che, nonostante lavori nel mondo dello spettacolo, è molto riservato, non ha dato ulteriori spiegazioni. Allo stesso modo neppure lei è entrata nei dettagli: ha spiegato solamente che Paolo avrebbe continuato a far parte della sua famiglia e soprattutto a vedere i suoi figli Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti, nati da due papà differenti. Nessun gossip né indiscrezioni, dunque, sulla loro rottura: i due si sono lasciati nel rispetto reciproco.