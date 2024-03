Paolo Calabresi Marconi, ex marito di Alessia Marcuzzi/ Perché si sono lasciati e come sono i rapporti oggi

Paolo Calabresi Marconi è l’ex marito di Alessia Marcuzzi: perché si sono lasciati?

Paolo Calabresi Marconi è l’ex marito di Alessia Marcuzzi. La coppia, dopo otto anni d’amore, si è lasciata, annunciando la separazione con un comunicato stampa. La prima crisi tra la conduttrice e l’imprenditore televisivo c’è stata nella primavera del 2020 durante il lockdown per la pandemia da Covid. A lanciare lo scoop come sempre fu l’informatissimo Dagospia, che aveva rivelato alcuni problemi sorti dalla coppia durante la forzata convivenza per via del lockdown in casa. Successivamente proprio la Marcuzzi aveva sminuito la cosa dichiarando: “C’è stato un momento di difficoltà con Paolo e lui è andato a dormire da sua nonna. Ma niente di che. È che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me”.

Sta di fatto che a settembre 2022 arriva la conferma ufficiale: è finito il matrimonio tra Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi. La coppia decide di rilasciare un comunicato stampa all’Ansa in cui scrivono: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà a esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”.

Alessia Marcuzzi e il rapporto con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi oggi

La fine della storia d’amore tra Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi è arrivata come un fulmine a ciel sereno, considerando anche le dichiarazioni che la conduttrice aveva rilasciato all’amica Mara Venier. “Paolo è l’unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticata. Mi ha conquistata lasciandomi libera. Non è geloso, mi permette di fare quello che voglio. Io posso fare le vacanze da sola con le amiche, lui no” – sono state le parole di Alessia Marcuzzi sull’ex marito nel 2019.

I motivi non sono mai stati ufficialmente spiegati dai diretti interessati. Né ci sono aggiornamenti recenti su quali sono oggi i loro rapporti. L’ultimo avvistamento di Alessia Marcuzzi insieme all’ex marito risale alla scorsa estate, quando sono stati paparazzati fianco a fianco e sorridenti in vacanza a Formentera. Le immagini serene avevano fatto credere ad un ritorno di fiamma, in realtà mai confermato o successivamente provata. Tutto però fa credere che i rapporti oggi tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi siano sereni.











