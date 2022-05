Paolo Calabresi Marconi, marito Alessia Marcuzzi/ Lei: “lui è l’amore della maturità”

Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi: l’incontro e il matrimonio

Paolo Calabresi Marconi è il marito di Alessia Marcuzzi, la showgirl e conduttrice. I due sono una coppia felice da tantissimi anni nonostante un paio di estati fa si è parlato di una possibile crisi tra i due. Per la ex conduttrice de Le Iene l’incontro con l’imprenditore è stato quello fortunato della vita visto che l’ha anche sposato. “Mi sono sposata con lui da donna grande” – ha dichiarato Alessia Marcuzzi, parlando proprio del marito precisando – “avevo una consapevolezza diversa rispetto ai miei amori precedenti, lui è l’amore della maturità”. La coppia vive felicemente a Roma e il compagno di professione è un imprenditore e produttore televisivo, proprietario della Buddy Film, casa di produzione specializzata nella creazione di spot pubblicitari per la tv.

L’incontro tra i due è avvenuto tantissimi anni fa e dopo qualche anno la coppia ha deciso di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato il 1 dicembre del 2014 con una cerimonia intima e segreta tenutasi a Londra.

Alessia Marcuzzi: “Paolo Calabresi Marconi è l’unico uomo che è riuscito a sposarmi

Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi sono in crisi? Per diverso tempo si è parlato di un momento di difficoltà per la coppia, ma la conduttrice ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. A sorpresa però la Marcuzzi ha voluto chiarire la situazione dicendo: “in effetti, durante il lockdown c’è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante”. Una crisi passeggera visto che la conduttrice ha poi festeggiato i 50 anni del marito con un posto divertente e dolcissimo: “so Paolo. So figo. So 50 special. So pochi dai… Un milione di baci amore. Auguri”.

Infine la Marcuzzi non ha mai nascosto che proprio il carattere di Paolo è stato determinante nella sua decisione di sposarsi. “Lui è molto sicuro di sé” – ha raccontato a Domenica In – “questo mi ha attratto sin da subito. Capisce i miei momenti e non si spaventa, mentre gli altri lo facevano. È l’unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticata, mi ha conquistata lasciandomi libera”.

