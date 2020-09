Paolo Calabresi Marconi marito Alessia Marcuzzi/ Torna la serenità dopo gossip estivo

Nella puntata di questo pomeriggio di “Verissimo” uno dei momenti più attesi sarà l’intervista che la padrona di casa, Silvia Toffanin, farà ad Alessia Marcuzzi e inevitabilmente i riflettori del gossip si riaccenderanno pure su Paolo Calabresi Marconi, oramai storico compagno della conduttrice televisiva e finito suo malgrado in una vicenda estiva di gossip che probabilmente avrà dato fastidio alla coppia. Ad ogni modo a suggellare la fine di una piccola tempesta famigliare (con alcuni quotidiani che avevano suggerito un po’ improvvidamente come il loro amore fosse oramai al capolinea) è stata una breve vacanza che la Marcuzzi e Marconi si sono concessi dopo le Baleari: la coppia, in compagnia di Elena Santarelli e dei due figli (Tommaso avuto da Simone Inzaghi e Mia, figlia di Francesco Facchinetti), si è rilassata dando di sé una immagine felice e finalmente spensierata e forse non è stato un caso che, dopo un lungo silenzio social, gli scatti di questa vacanza siano arrivati a spegnere forse definitivamente i rumors.

PAOLO CALABRESI MARCONI, MARITO DI ALESSIA MARCUZZI: LE PAROLE DI FACCHINETTI

Ad ogni modo Paolo Marconi Calabresi, 56enne produttore tv e proprietario di una sua casa di produzione, sposato con la Marcuzzi oramai dal lontano 2014, si è sempre tenuto a distanza dal gossip di cui sopra e: infatti pur lavorando anch’egli nel mondo dello spettacolo, si tiene a debita distanza da ospitate e interviste e per questo motivo non è mai intervenuto quando questa estate molti rotocalchi rosa insistevano sulla presunta liaison tra sua moglie e Stefano de Martino. E pare che il suo modo di proteggere i due figli di Alessia, che la donna aveva avuto dalle precedenti relazioni, sia stato apprezzato anche dall’ex Francesco Facchinetti, padre di Mia. A proposito di Calabresi, infatti, il conduttore ed ex disc-jockey ha detto che è “una persona con cui mi piace passare il tempo, al di là del fatto che sia il marito di Alessia”. Non solo: a intenerire Facchinetti è il fatto che Calabresi tratti la piccola Mia come se fosse sua figlia, ammettendo che in situazioni come la loro sia importante avere tale intelligenza e maturità. E poi ha concluso ironizzando: “Penso sia molto meglio di me, ma non è che ci volesse molto eh…”.



