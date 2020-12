Paolo Calabresi Marconi, marito Alessia Marcuzzi/ Un anno di crisi?

Paolo Calabresi Marconi è il marito di Alessia Marcuzzi. Nonostante sia schivo alle telecamere e al gossip, proprio l’imprenditore quest’anno ha passato, suo malgrado, un anno sotto i riflettori e tutto per via di quello che è successo alla moglie, la bella conduttrice, finita in un presunto triangolo amoroso con Stefano de Martino e Belen Rodriguez. Tutto si è poi calmato per fortuna, soprattutto per via delle foto che la conduttrice ha condiviso sui social insieme a lui ma questo anno complicato potrebbe davvero aver portato ad una crisi? I fan di Alessia Marcuzzi se lo chiedono ancora soprattutto alla luce del fatto che nelle sue ultime foto natalizie non ci sono foto di famiglia intorno all’albero come per gli altri vip ma c’è solo una foto insieme al figlio Tommaso Inzaghi. Inutile dire che tutti hanno gridato subito alla crisi convinti che lei e Paolo Calabresi questo Natale siano rimasti lontani per via di una rottura ormai evidente, ma è davvero così?

Paolo Calabresi Marconi, chi è il marito Alessia Marcuzzi e che lavoro fa?

Già qualche settimana fa si era parlato di una presunta crisi tra Paolo Calabresi Marconi e la sua Alessia Marcuzzi, crisi smentita proprio dalla conduttrice che oggi sarà a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, pronta a raccontarsi. Dirà la sua anche sul marito? In attesa di scoprire quali saranno le sue rivelazioni, in molti sono ancora alla ricerca di informazioni personali sul marito. Chi è Paolo Calabresi Marconi? Classe 1964, Paolo è un produttore televisivo e cinematografico italiano che lavora presso la casa di produzione Buddy Film nel ruolo di founder e amministratore delegato in coppia con il suo socio Alessio Gremazio. La casa di produzione è stata fondata nel 2002 occupandosi di spot pubblicitari, videoclip musicali e produzioni cinematografiche. Nel 2014 il Marconi ha sposato Alessia Marcuzzi con una cerimonia intima lontana da occhi indiscreti, proprio come nella sua indole.



