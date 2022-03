Paolo Calabresi/ “Mia moglie Fiamma Consorti? Stare con me non è stato facile”

È Paolo Calabresi il nuovo ospite di Amadeus per la puntata de I Soliti Ignoti in onda su Rai 1 oggi 18 marzo 2022. Il celebre attore e trasformista cercherà di indovinare il parente misterioso di questa sera in modo da aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Noto non sono come inviato de Le Iene ma anche come attore, in realtà il successo di Paolo Calabresi inizia grazie ai suoi travestimenti. Proprio grazie a questi riesce a trovare nuova linfa dopo due avvenimenti tragici della sua vita: la morte dei suoi genitori.

Amici 21, prova performer Alex vs Luigi/ Chi è all'altezza di Michael Jackson?

“Nel 1997 i miei genitori sono morti a distanza di dieci giorni uno dall’altro. – ha raccontato in un’intervista a Il Messaggero; spiegando – Quando a mamma a 63 anni dissero che per il suo tumore non c’era altro da fare, papà che era sanissimo – non si scompose. Andò a dormire e a 69 anni non si è più svegliato. Infarto. Dieci giorni dopo, stessa sorte per mamma.”

Manila Nazzaro "Katia Ricciarelli? È diventata una mia nemica…"/ Rapporti tesi...

Fiamma Consorti, chi è la moglie di Paolo Calabresi

Al suo fianco in questi anni difficili la sua compagna di vita: Fiamma Consorti. I due sono sposati, l’attore ha quattro figli: Arturo (calciatore professionista), Anna, Agostino e Aurora. Di Fiamma, nell’intervista, Paolo ha raccontato: “Fiamma è sempre stata al mio fianco. E non è stato facile perché ero un uomo a pezzi che con i travestimenti aveva perso completamente il controllo. Non pensavo ad altro e per i trucchi, gli spostamenti e i complici spendevo quasi tutti i soldi della gestione familiare. Nessuno mi pagava. Meno male che mia moglie, all’epoca pubblicitaria e oggi agente, lavorava.”

LEGGI ANCHE:

Simona Tabasco/ Da Doc a The White Lotus 2: è una delle tre italiane nel cast

© RIPRODUZIONE RISERVATA