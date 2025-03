Paolo Camilli sarà uno degli ospiti nella trasmissione Splendida Cornice, programma tv che vede la conduzione di Geppi Cucciari e che anche questa sera vedrà diversi volti noti. Ha ottenuto il successo grazie al mondo dei social ma si è fatto man mano strada anche nel mondo della televisione, andiamo a vedere meglio chi è Paolo Camilli.

Grande Fratello, Selvaggia Roma difende Stefania Orlando/ "Shaila e Lorenzo? Fanno pena"

Paolo Camilli nasce a Civitanova il 23 Settembre 1986 e coltiva fin da piccolissimo la passione per la recitazione, per questo motivo si iscrive ad una scuola teatrale. Ha lavorato in svariati corsi e workshop, esplorando non solo il mondo del teatro ma anche quello relativo al canto e alla danza. Poi si è evoluto mediante l’utlizzo di sketch comici sui social.

Javier Martinez, scherzo a Tommaso Franchi e Mariavittoria al GF/ "Ecco perché quando facciamo l'amore mi..."

Nel 2018 Paolo debutta in tv nello show La tv delle ragazze, il primo di tanti successi che poi lo vedono protagonista. Paolo Camilli ha ottenuto grande successo nella giuria del programma Drag Race Italia e più volte l’uomo ha parlato di questa possibilità come di un grande successo per lui: “Porto con me in questo show la mia esperienza da attore, da creativo e da cretino, ho sempre voglia di appassionarmi e nutrirmi”, ha svelato l’uomo.

Paolo Camilli tra bullismo e omosessualità

Più volte Paolo Camilli si è identificato come una persona libera da qualsiasi schema e ha parlato in passato a Vanity Fair del suo Coming Out riguardo la sua sessualità e di come lo ha rivelato alla famiglia: “Il mio primo Coming Out è avvenuto a 21 anni, ero solo con mio madre, è stata una cosa inaspettata e anche coraggiosa ma per certi versi teatrale”, ha spiegato l’uomo che rivelò le difficoltà della mia famiglia all’inizio titubante.

Helena e Javier in crisi al Grande Fratello: si lasciano?/ C'è la pace dopo le liti, ma qualcosa non convince

Ma allo stesso tempo l’attore ha chiarito nell’intervista che il Coming Out non riguarda solo la comunità Lgbt ma svela che la persona non è autentica come tutti immaginavano. Una situazione particolare e l’uomo ha raccontato di altre difficoltà – non solo per la sua sessualità – in un’intervista a Cosmopolitan:

“Ho attraversato diverse shaming fra cui il body shaming perchè ero paffutello e capitava di essere preso in giro. Era bullismo anche se a quei tempi aveva un nome diverso”, ha chiarito l’attore. Oltre 400 mila follower e tanti sketch sui social, l’uomo è fidanzato o almeno lo era fino a circa un anno fa, ma mantiene grande riserbo attorno a se e quindi non si hanno conferme a riguardo.