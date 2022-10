Paolo Cananzi compagno Marina Massironi/ “Non hai figli? Non sei donna fallita ma…”

PAOLO CANANZI, COMPAGNO DI MARINA MASSIRONI

Chi è Paolo Cananzi, il compagno dell’attrice Marina Massironi? Questo pomeriggio la 59enne attrice originaria di Legnano, apprezzata interprete non solo al cinema e in televisione ma pure come cabarettista e doppiatrice, sarà ospite negli studi di “Verissimo” assieme a Maria Amelia Monti dato che le due donne sono le protagoniste de “Il marito invisibile”, la commedia scritta da Edoardo Erba (compagno della Monti, Ndr) e che sarà di scena al Teatro Manzoni di Milano fino al prossimo 30 ottobre: l’occasione dunque è propizia per scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata e sentimentale.

Dodi Battaglia: "Non ho mai litigato con i Pooh"/ "Reunion? Sarei pronto anche ora!"

Ma cosa sappiamo di Paolo Cananzi, l’uomo che è entrato nella vita di Marina Massironi dopo la fine della storia di questa con Giacomo Poretti? Come è noto, l’attrice che sovente aveva figurato negli sketch e i film del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo era legata a Poretti dal lontano 1985: poi quattro anni dopo la rottura (ma solo dal punto di vista sentimentale, dato che sulle scene hanno continuato a lavorare assieme) e la relazione sentimentale che da metà Anni Novanta ha con lo sceneggiatore e autore televisivo romagnolo. Classe 1963 e originario di Rimini, Paolo Cananzi non pare essere mai convolato finora a giuste nozze con la Massironi e dal 1994 fa coppia fissa con lei.

GIOVANNINO GLORIO, COMPAGNO SIMONA CAVALLARI/ "È riuscito a capire il mio valore"

CHI E’ PAOLO CANANZI? AUTORE TELEVISIVO, NON HANNO FIGLI E…

Paolo Cananzi è un nome noto nel mondo dello spettacolo italiano: dopo gli esordi a inizio Anni Ottanta come conduttore radiofonico, ha cominciato a farsi notare come autore di spettacoli comici tanto da attirare l’attenzione del piccolo schermo. Dopo l’esordio in un vecchio programma di Renzo Arbore (“Doc”, su Rai 2), lo sceneggiatore romagnolo è apparso alcune volte in tv anche nel “Maurizio Costanzo Show” e a “Mai dire gol”, proprio dove la Massironi e il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo spopolavano un tempo. Da allora però ha deciso di dedicarsi solamente alla scrittura e nel suo curriculum, oltre ad alcune sit-com come “Love bugs”, figurano diversi spettacoli televisivi tra cui, fra gli ultimi, “Saturday Night Live”, versione italiana dell’omonimo programma comico a stelle e strisce.

PABLO, SANTIAGO E LEVON, FIGLI SIMONA CAVALLARI: CHI SONO?/ "Provo a punirli, ma…"

Per quanto concerne la loro vita privata, sappiamo che Paolo Cananzi e Marina Massironi non hanno avuto figli. Ripescando una vecchia intervista di qualche anno fa della compagna di Cananzi, scopriamo qualcosa di più a proposito della sua idea di famiglia e sul tema della genitorialità: “Se non hai figli non sei una donna fallita… Semplicemente avrai un nucleo affettivo diverso” aveva raccontando lo spettacolo teatrale “Tr3s”, aggiungendo in quella circostanza che l’opera era più incline a definire il senso di famiglia che quello di maternità. E, sempre nella suddetta intervista concessa a Teatro.it la Massironi aveva aggiunto che non si dovrebbe parlare di famiglia in modo tradizionale “ma di un progetto affettivo insieme, alla creazione di un mondo di amore, qualunque esso sia” e che a volte la presenza di tutto ciò è possibile anche in assenza di una figura paterna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA