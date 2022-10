Paolo Cantara e Salvatora Pireddu, genitori Pamela Prati/ “Papà ci lasciò e…” e la morte della madre

Paolo Cantara e Salvatora Pireddu, i genitori di Pamela Prati e il collegio

Paolo Cantara e Salvatora Pireddu sono il padre e la madre di Pamela Prati. La soubrette del Bagaglino è profondamente legata alle sue radici, nonostante un’infanzia difficile e sofferente. “I miei genitori? Mamma era una donna meravigliosa che ha sofferto tanto, è stata una grande lavoratrice”, ha raccontato tempo fa la showgirl. “Ha sofferto tantissimo per amore, perché era una donna generosissima. Mia mamma è stata vedova di guerra, è rimasta vedova giovanissima”, le parole della Prati.

Un’infanzia davvero difficile, passata in collegio in un’ambiente durissimo. “L’amore della sua vita era mio padre e ci ha fatto sei figli. Poi mio padre ci ha lasciati e ci hanno messo in collegio dove sono stata per 6 anni”.

Pamela Prati ricorda le carezze della madre, che di tanto in tanto andava in collegio a trovarla. “Vedevo quest’ombra e sentivo il suo profumo e le sue carezze ma ero molto piccola, avevo appena due anni e poi lei ha dovuto fare una fatica enorme per poterci riprendere con lei ma l’ha fatto”. Il padre, invece, non si è mai preso le sue responsabilità e Pamela, le sue sorelle e la madre hanno dovuto rimboccarsi le maniche. “Mia madre Salvatora scoprì i tradimenti di mio padre con una donna che veniva aiutata economicamente proprio da mia madre. Collegio? L’ambiente era terribile, ricordo solo freddo e maltrattamenti”, ha detto a Tiscali Spettacoli. Dopo questo terribile momento ha vissuto al massimo il rapporto con la madre che ha accompagnato fino all’ultimo durante la sia malattia.

