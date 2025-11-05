Paolo Carta, la verità sull’amore proibito con la moglie Laura Pausini: “Mai avrei pensato di innamorarmi di un uomo sposato…”.

Paolo Carta è il compagno di Laura Pausini. I due si sono conosciuti nel lontano 2005, dato che in quell’anno è diventato il suo chitarrista. All’epoca, però, era sposato con la sua ex moglie Rebecca Galli dalla quale ha avuto tre figli: Jader, nato nel 1995, Joseph nel 2000 e Jacopo nel 1996. Joseph è diventato famoso negli ultimi anni sotto lo pseudonimo di Holden, concorrente di Amici di Maria De Filippi nel 2023.

Chi erano I Tre Tenori Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti/ Hanno iniziato nel 1990

Nel corso degli anni Laura Pausini ha sempre raccontato di come per lei sia ancora strano essersi innamorata di un uomo sposato: “Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato” aveva spiegato la Pausini. “Era fuori dalle mie convinzioni“, aveva detto la cantante durante un’intervista a Io Donna. E invece, al contrario di quello che lei stessa pensava, l’amore per il chitarrista ( che oggi è anche suo produttore), ha superato ogni pregiudizio e l’ha portata a stare con lui per tantissimi anni.

Lorenza, Cristina e Giuliana, chi sono le figlie di Luciano Pavarotti/ Nate dal primo matrimonio

Laura Pausini e Paolo Carta, la figlia Paola nata nel 2013

Paolo Carta è sempre stato vicino a Laura Pausini, sia nel privato che nel lavoro. Ad esempio, non tutti sanno che dietro all’album “Primavera in anticipo” c’è anche il suo arrangiamento e la sua produzione. Un amore, il loro, coronato dalla nascita della figlia Paola nel 2013, arrivata dopo tante difficoltà nel rimanere incinta. Nel 2023, invece, arriva. la notizia più bella: Paolo Carta e Laura Pausini si sono sposati in Provincia di Ravenna a Solarolo, paese d’origine di lei.

Delitto di Garlasco, Palmegiani: "Impronta 33 non attribuibile a Sempio"/ "Servono 16 punti, ce ne sono 10"

Sebbene la loro relazione sia meravigliosa, Laura Pausini aveva confessato la differenza caratteriale con il marito: “Paolo e io abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui, appunto, è un ‘chiuso”. E continua, “un riflessivo e ancora oggi ogni tanto mi chiedo: ma che cosa starà pensando?“, aveva confessato a Grazia, “Pure i nostri amici ci dicono che non siamo normali, stiamo sempre appiccicati e però fra noi c’è ancora un’attrazione pazzesca. Forse perché tutti e due abbiamo una personalità forte però lasciamo libero l’altro di essere com’è“.