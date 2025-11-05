Paolo Carta, la verità sull’amore proibito con la moglie Laura Pausini: “Mai avrei pensato di innamorarmi di un uomo sposato…”.
Paolo Carta è il compagno di Laura Pausini. I due si sono conosciuti nel lontano 2005, dato che in quell’anno è diventato il suo chitarrista. All’epoca, però, era sposato con la sua ex moglie Rebecca Galli dalla quale ha avuto tre figli: Jader, nato nel 1995, Joseph nel 2000 e Jacopo nel 1996. Joseph è diventato famoso negli ultimi anni sotto lo pseudonimo di Holden, concorrente di Amici di Maria De Filippi nel 2023.
Nel corso degli anni Laura Pausini ha sempre raccontato di come per lei sia ancora strano essersi innamorata di un uomo sposato: “Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato” aveva spiegato la Pausini. “Era fuori dalle mie convinzioni“, aveva detto la cantante durante un’intervista a Io Donna. E invece, al contrario di quello che lei stessa pensava, l’amore per il chitarrista ( che oggi è anche suo produttore), ha superato ogni pregiudizio e l’ha portata a stare con lui per tantissimi anni.
Laura Pausini e Paolo Carta, la figlia Paola nata nel 2013
Paolo Carta è sempre stato vicino a Laura Pausini, sia nel privato che nel lavoro. Ad esempio, non tutti sanno che dietro all’album “Primavera in anticipo” c’è anche il suo arrangiamento e la sua produzione. Un amore, il loro, coronato dalla nascita della figlia Paola nel 2013, arrivata dopo tante difficoltà nel rimanere incinta. Nel 2023, invece, arriva. la notizia più bella: Paolo Carta e Laura Pausini si sono sposati in Provincia di Ravenna a Solarolo, paese d’origine di lei.
Sebbene la loro relazione sia meravigliosa, Laura Pausini aveva confessato la differenza caratteriale con il marito: “Paolo e io abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui, appunto, è un ‘chiuso”. E continua, “un riflessivo e ancora oggi ogni tanto mi chiedo: ma che cosa starà pensando?“, aveva confessato a Grazia, “Pure i nostri amici ci dicono che non siamo normali, stiamo sempre appiccicati e però fra noi c’è ancora un’attrazione pazzesca. Forse perché tutti e due abbiamo una personalità forte però lasciamo libero l’altro di essere com’è“.