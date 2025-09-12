Paolo Carta è il marito della nota cantante Laura Pausini. Anche lui è un noto musicista ed Holden di Amici è uno dei suoi figli.

Paolo Carta è il marito della cantante Laura Pausini, artista che sarà presente ai Tim Music Awards 2025, in prima serata il 12 Settembre 2025. La loro storia è stata negli anni piuttosto complicata e ha fatto discutere e in generale i due hanno prima lavorato insieme e poi si sono sposati, vediamo chi è Paolo Carta.

Paolo Carta è un musicista nato il 18 Aprile 1964 e negli anni ha lavorato come musicista con diverse leggende dell’ambito musicale italiano ed internazionale; tra le sue collaborazioni possiamo annoverare Adriano Celentano, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti ma anche altri come Lionel Richie, Whitney Houston e Gloria Gaynor.

Nel 2005 Paolo lavorò a Sanremo sotto indicazione di Paolo Bonolis e fu proprio li che conobbe Laura Pausini, donna che sarebbe poi diventata sua moglie. La nota cantante ha raccontato a Io Donna: “Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo sposato, era fuori dalle mie convinzioni e c’è voluto tantissimo per accettare quest’amore”.

Paolo Carta e il legame storico con Laura Pausini

Paolo Carta ha tre figli precedenti al matrimonio con Laura Pausini e la cantante su questo ha chiarito: “Quando ci conoscemmo avevano rispettivamente 12,11 e 3 anni, non ho mai pensato di sostituirmi alla mamma ma non volevo procurare danni a loro”. Prima del matrimonio Paolo era sposato con Rebecca Galli con il quale ha avuto Jader, Jacopo e Joseph, quest’ultimo conosciuto con il nome di Holden e partecipante ad Amici.

Nel 2013 Paolo e Laura hanno avuto la loro prima figlia, Paola ed i due si sono sposati poi nel 2023, a Ravenna. Intervenendo a Grazia Laura Pausini ha parlato recentemente ed ha raccontato alcuni dettagli riguardo il loro rapporto: “Io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui è un riflessivo ed io e Paolo siamo due caratteri molto diversi”.

Infine la donna ha chiarito: “Anche i nostri amici ci dicono che non siamo normali, stiamo sempre appiccicati e tra di noi c’è un’attrazione pazzesca”. Laura ha sottolineato che sia lei che il marito hanno un carattere molto forte ma allo stesso tempo danno abbastanza libertà alle altre.