Laura Pausini ancora innamorata di suo marito Paolo Carta: "Insieme da tanti anni, volati via veloci perché sono accadute tante cose..."

Da oltre vent’anni, ormai, il cuore di Laura Pausini batte per il marito e chitarrista Paolo Carta. Con lui ha costruito una bellissima famiglia, impreziosita dall’arrivo della figlia Paola e da un matrimonio che ha segnato un punto di svolta nella loro storia d’amore. Benché abbiano caratteri molto diversi, Laura si sente completa con Paolo e ancora oggi è consapevole di avere al suo fianco un alleato prezioso. In una intervista rilasciata qualche tempo fa, la Pausini si era commossa rivedendo le immagini del suo compagno e della sua famiglia, trattenendo a stento le lacrime.

“Questi anni con mio marito Paolo sono passati veloci, sono successe tante cose. Ma penso che qualsiasi cosa possa succedere nella nostra vita, perché ho imparato che tutto all’improvviso può finire, io farò tutto affinché il nostro amore non finisca mai”, la bellissima dichiarazione di Laura Pausini.

Laura Pausini, Paolo Carta il suo amore più grande: “Il legame con mio marito? Spero sia per sempre”

La cantante e il chitarrista sono uniti non solo dal legame sentimentale, ma anche professionale. Da anni infatti lavorano a stretto contatto, sempre rispettando i propri spazi creativi. “Per me la cosa più importante della nostra storia d’amore è aver fatto mia figlia con l’uomo che volevo fosse il padre di mia figlia. Spero proprio di stare insieme per sempre”, l’auspicio della cantante.

“Io e Paolo siamo due testardi, ma in modo diverso. Lui è molto testardo ma anche molto pacato. Mi ha insegnato la mia indipendenza stando con lui. Lasciarmi i miei spazi, le mie idee senza farmi sentire a disagio perché non la penso come lui”, spiega felice e orgogliosa Laura Pausini. “E’ stato importante averlo incontrato. La sua presenza di uomo e musicista è importante per me”, racconta ancora. Rivelando un aneddoto su uno dei suoi brani più famosi. “Ha scritto la musica di Invece No a Milano, registrai subito perché eravamo super ispirati. C’è successo solo quella volta. E questa è la mia canzone più ascoltata dell’intera carriera”, le parole della cantante su Paolo Carta.

