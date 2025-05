Laura Pausini e Paola Carta, dal loro amore la nascita di Paola: la dolce dedica di mamma

Praticamente da sempre, il cuore di Laura Pausini batte per il suo Paolo Carta. Ma chi è e cosa sappiamo sul compagna della celebre artista? Produttore e chitarrista, ha collaborato con cantanti di primissimo ordine nel corso della sua carriera: da Gianni Morandi ad Adriano Celentano, passando per Whitney Houston, Lionel Richie e Gloria Gaynor. Assieme alla moglie Laura ha realizzato il sogno di diventare papà. Oggi infatti la Pausini e il compagno sono genitori di Paola, che ha compiuto dodici anni lo scorso febbraio.

“Sei il posto più bello che ho visto sulla mappa del mondo. Quello che tra tutti preferisco e in cui farò sempre ritorno. Buon compleanno ragazzina mia”, la dedica dolcissima di Laura Pausini. Per quanto riguarda la storia d’amore con Paolo Carta, in una intervista a Grazia, la cantante ha rivelato qualche curioso retroscena sulla loro relazione, svelando anche qualche tensione.

“Abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui è un po’ chiuso, riflessivo e ancora oggi mi chiedo ogni tanto che cosa starà pensando”, dice Laura Pausini parlando di Paolo. Non mancano le divergenze tra le mura domestica, ma con pazienza e rispetto gli scontri diventano sempre un’opportunità di crescita per la coppia.

Ad ogni modo la cantante romagnola assicura di essere un tutt’uno con Paolo Carta, grazie anche ad un’attrazione fisica che non sente stanchezza. La ricetta per vivere in equilibrio, secondo la cantante, è la libertà di essere se stessi. Con Paolo, poi, ricorda Laura Pausini, c’è stato fin da subito un certo feeling. Feeling che si è trasformato nel grande amore che oggi tutti noi conosciamo.

