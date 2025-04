Paolo Carta è il marito di Laura Pausini, ma anche suo collaboratore e chitarrista. Una coppia fuori e sul palcoscenico da circa 20 anni: la scintilla è anta nel 2005 a Parigi subito dopo un concerto. Da quel momento i due non si sono mai più lasciati: un amore importante suggellato anche dalla nascita di una figlia di nome Paola; un nome scelto da entrambi nato dall’unione dei loro nomi Laura+Paolo. Che dire: una bella storia d’amore che ha dovuto fare i conti anche con il gossip e una polemica legata alla precedente relazione del chitarrista che non ha mai messo a rischio il sentimento tra i due artisti.

Paolo Carta, chi è il marito Laura Pausini/ La cantante: "Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore"

Nel 2023, infatti, Laura e Paolo hanno deciso di sposarsi in gran segreto. Un matrimonio intimo e privato organizzato a sorpresa in occasione del 30ennale di carriera della Pausini. La cantante a Verissimo ha raccontato: “Paolo ce lo chiedeva da quando aveva 4 o 5 anni e così ho pensato di farle una sorpresa”.

Paolo Carta: chi è il marito di Laura Pausini/ Carriera e vita privata: il precedente matrimonio e i figli

Laura Pausini, il matrimonio con Paolo Carta: “tutto a sorpresa”

Il matrimonio tra Laura Pausini e Paolo Carta è arrivato a sorpresa in occasione della festa per i 30 anni di carriera della cantante, hanno sorpreso amici e parenti. “Ho ordinato torta e bomboniere per i 30 anni, facendo scrivere LP 30 e poi ho tolto tutto” – ha confessato la cantante da Silvia Toffanin. L’abito da sposa l’ha comprato in rete e ha inviato a tutti i parenti ed amici un semplice invito per una festa celebrativa per i suoi 30 anni di carriera.

“Sono stata un po’ con loro, poi a un certo punto io e Paolo siamo andati a cambiarci” – ha raccontato Laura che poi ha fatto chiamare la figlia Paola quando già avevano indossato gli abiti per il matrimonio. “È stato bellissimo” – ha detto Laura che parlando dell’amore per il compagno Paolo Carta ha detto: “abbiamo due caratteri molto diversi, ma c’è ancora un’attrazione pazzesca”.

Amici 2024, fan contro Diego Lazzari: polemica choc “È tutta una farsa!”/ "Vince a prescindere..."