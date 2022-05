Paolo Carta compagno e chitarrista Laura Pausini/ “Tanto tempo per accettare l’amore”, matrimonio in arrivo..

Quando è arrivato il primo bacio tra Paolo Carta e Laura Pausini?

Paolo Carta è il compagno di Laura Pausini da molto tempo. I due hanno lavorato fianco a fianco come chitarrista della sua band e chitarrista dal 2005, anno in cui è iniziata la loro relazione. Tra i due è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine che ha spinto l’uomo a terminare il suo matrimonio per dedicarsi alla relazione con Laura Pausini.

Abiti, look e stilisti Eurovision 2022/ Laura Pausini sfoggia tre capi Versace

Il primo bacio tra i due è arrivato a seguito di un concerto a Parigi anche se la cantante ha ammesso in un’intervista di non aspettarsi una frequentazione con l’uomo che al tempo era già impegnato: “Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era sposato. Ho impiegato tantissimo ad accettare questo amore”.

Laura Pausini multata all'Eurovision 2022 per il "porca vacca"?/ Spunta indiscrezione

Laura Pausini e Paolo Carta: la data delle nozze è vicina

Nonostante la loro relazione vada avanti da molti anni e il loro amore si sia coronato con la nascita della loro figlia Paola, Laura Pausini e Paolo Carta non sono ancora convolati a nozze. I due avevano deciso di fare il grande passo nel 2020, una data che hanno poi dovuto rimandare per via delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del Covid.

Il matrimonio per Laura Pausini e Paolo Carta non è stato annullato ma solo rimandato e chissà che la data non sia molto vicina, al grande impegno attuale di Laura Pausini, la finale dell’Eurovision 2022, in cui la cantante veste i panni di conduttrice assieme a Mika e Alessandro Cattelan.

Laura Pausini, l'omaggio a Sanremo censurato all'Eurovision 2022/ Lei canta e la Rai…

© RIPRODUZIONE RISERVATA