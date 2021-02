Paolo Carta, compagno Laura Pausini/ Dopo le accuse di Alda D’Eusanio una foto di famiglia per “chiarire”

Paolo Carta è il compagno di Laura Pausini, l’uomo con cui l’artista ha scelto di formare una meravigliosa famiglia con la nascita di Paola che oggi, 8 febbraio, compie 8 anni. Un traguardo speciale per la piccola che, sorridente e bellissima, assomiglia sempre di più ai genitori da cui ha ereditato la voglia di esplosare il mondo. Innamorati della loro bambina le hanno regalato un compleanno speciale donandole tutto l’amore che le hanno dimostrato sin da quando era ancora nella pancia di mamma Laura. Attraverso una serie di foto in cui sono felici accanto alla loro Paola, condividono i festeggiamenti per il giorno più bello della loro vita.

La nascita di Paola ha riempito d’amore il cuore della grande artista che, insieme al compagno Paolo, senza alcuna polemica e senza alcun riferimento al caso D’Eusanio, hanno dedicato delle splendide parole alla loro piccola che sta crescendo in fretta diventando una piccola donna.

PAOLO CARTA E LAURA PAUSINI, LA DEDICA ALLA FIGLIA LAURA

In soli otto anni, la piccola Paola ha cambiato la vita di Paolo Carta e Laura Pausini, unici, felici e sempre più innamorati della splendida famiglia che hanno formato insieme. Oltre alla passione per la musica che li ha fatti incontrare, Laura Pausini e Paolo Carta sono uniti soprattutto da un amore profondo di cui la piccola Paola è il coronamento. In occasione dell’ottavo compleanno della loro bambini le hanno dedicato delle parole ricche d’amore che hanno emozionato tutti i fans della cantante. “8 febbraio 2021. 8 anni insieme a te Paola. Nella vita la bacchetta magica di Harry Potter non esiste ma non avere mai paura e cresci come stai facendo: felice, curiosa, attenta, educata…sei tu che deciderai se renderla speciale o meno e noi saremo al tuo fianco per accompagnarti, appoggiarti e sostenerti, sempre. Buon Compleanno Fragolina. Mamma e Babbo”, hanno scritto la Pausini e Paolo Carta.

