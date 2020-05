Paolo Carta, compagno Laura Pausini/ “E’ stato il primo uomo a dirmi che sono bella”

Pubblicità

Paolo Carta è il compagno di Laura Pausini, la cantante protagonista della puntata finale di “7 donne accanto a te”, il programma musicale trasmesso domenica 3 maggio 2020 in seconda serata su Rai3. Una puntata all’insegna della grande musica italiana con il meglio di tre concerti che la Pausini ha tenuto dal 2016 al 2019. Si tratta del “Simili World Tour” del 2016, “Fatti Sentire World Tour” del 2018 fino a “Laura Biagio 2019”, tre tournée che hanno registrato il tutto esaurito quasi in tutte le tappe. Sul palcoscenico accanto all’interprete de “La solitudine” una presenza fissa è quella del compagno Paolo Carta che, dal 2005 è il chitarrista della sua band. Musicista e produttore discografico, la vita di Paolo e Laura è cambiata dopo un concerto del “Resta In Ascolto Tour” tenutosi a Parigi. Tra i due è scattata la scintilla e da quindici anni sono inseparabili. Un grande amore che ha dovuto vedersela con le immancabili polemiche, ma che i due hanno difeso con fermezza e coraggio nonostante tutto e tutti dimostrando di avere ragione. A distanza di quindici anni, infatti, la coppia è più innamorata che mai e dal loro amore nel 2013 è nata la piccola Paola, la primogenita della cantante.

Laura Pausini: “Paolo Carta mi ha cambiato la vita”

“Chi pensa di aver visto il sorriso più bello, non ha ancora visto il tuo”. Con queste parole Laura Pausini ha celebrato il compleanno di Paolo Carta, il compagno e produttore musicale con cui condivide la sua vita da circa quindici anni. Un messaggio semplice, ma speciale che l’interprete de La solitudine ha voluto dedicare al suo compagno condividendolo su tutti i social ufficiali. La cantante è più innamorata come mai e in pochissime occasioni pubblica foto o messaggi riguardanti la sua vita privata pur essendo da sempre molto disponibile e presente con i suoi fan. Due anni fa, in occasione del mesiversario con Paolo Carta scriveva: “so che il nostro amore è nostro e non dei social network, ma non è colpa mia se mi esplode il cuore quando parlo di noi”. Una dedica che ha riproposto, ma in maniera completamente diverse poche settimane fa sempre in occasione del suo mesiversario con il chitarrista: “quindici anni insieme. 5475 giorni. Più di ieri, meno di domani. Ti amo”. Paolo Carta e Laura Pausini sono una delle coppie più unite ed affiatata del mondo della musica ed oggi la cantautrice è finalmente felice. “Ho sempre avuto paura che le cose belle della vita finissero in fretta” aveva dichiarato in una vecchia intervista la Pausini che oggi è una donna matura e consapevole: “oggi invece credo nelle strade alternative, nei mondi inesplorati, nelle sorprese che la vita ti può regalare”. A cambiarle la prospettiva è stato sicuramente anche l’amore per Paolo Carta arrivato dopo la fine di un’altra relazione: “mi ha cambiato la vita con una frase semplice, è stato il primo uomo a dirmi che sono bella”.



