Paolo Carta e Paola, chi sono compagno e figlia Laura Pausini/ Niente nozze perché…

Paolo Carta e Paola sono il compagno e la figlia di Laura Pausini, che è certamente considerata una delle cantanti italiane più apprezzate all’estero. Tra i motivi che possono renderla orgogliosa c’è anche l’amore che la lega alla sua dolce metà, che perdura ormai da sedici anni. I due hanno capito di amarsi nel 2005, in occasione di un concerto a Parigi, e da allora non si sono più lasciati, anche se in un primo momento l’artista sembrava essere titubante all’idea di iniziare una storia con un uomo separato e con tre figli, ma alla fine il sentimento ha spazzato via tutte le paure.

Nonostante il grande amore che li unisce, i due non ne parlano apertamente sui social. Lei aveva fatto comunque un’eccezione in occasione del loro tredicesimo anniversario: “Amore, so che il nostro amore è nostro e non dei social network, ma non è colpa mia se mi esplode il cuore quando parlo di noi. Tredici anni sono pochi, se penso a quante volte ancora sono pronta a dirti ‘Ti amo’. Buon anniversario, sorriso più bello del mondo”.

Nonostante Laura e Paolo formino una delle coppie più apprezzate dello showbiz, non sembrano essere intenzionati a convolare a nozze. Era stata lei stessa in passato a esprimere la sua opinione a riguardo: “Fino a qualche anno fa non volevo sposarmi perché le coppie gay non avevano lo stesso diritto – aveva detto in un’intervista al settimanale ‘Intimità’ –. Ora credo nelle strade alternative e in tutto ciò che è inaspettato e sorprendente”. In fondo, i due sono già una famiglia grazie alla loro piccola Paola, nata nel 2013. Il suo arrivo ha rappresentato il coronamento di un sogno per la donna: “Il senso della mia vita è quello di ogni mamma, la mia piccola Paola. Ho desiderato fortemente diventare madre e ci sono riuscita. Penso sempre che Paola in qualche modo abbia saputo cogliere il momento giusto per arrivare nella mia vita”.

La cantante aveva difeso strenuamente il compagno e il loro amore un anno fa, quando Alda D’Eusanio aveva usato parole tutt’altro che positive sul loro rapporto, mentre si trovava nella Casa del GF Vip: “Questa (la Pausini, ndr) c’ha uno che la mena, uno che la crocchia in una maniera… Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”, furono le affermazioni effettuate dalla giornalista. La concorrente era stata espulsa dal reality e anche diffidata dalla cantante.



