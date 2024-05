Paolo Carta e Rebecca Galli, chi sono i genitori di Holden/ L’ultima dedica sui social

Chi sono Paolo Carta e Rebecca Galli, i genitori di Holden

Paolo Carta e Rebecca Galli sono i genitori di Holden, all’anagrafe Joseph Carta, finalista del serale di Amici 2024. Molto schivo, discreto e riservato, durante il percorso nella scuola di Amici, Holden ha parlato raramente della propria vita privata evitando qualsiasi riferimento ai genitori. Il motivo? Holden è figlio d’arte perché Paolo Carta è un musicista ed è il marito di Laura Pausini. Prima di innamorarsi della Pausini da cui ha avuto la figlia Paola, Paolo Carta è stato sposato a lungo con Rebecca Galli con cui, oltre a Joseph, ha avuto altri due figli.

Chi é Dustin Taylor, concorrente in finale ad Amici 2024?/ Dall'Australia é il pupillo della Celentano...

Di Rebecca Galli, tuttavia, non ci sono molte informazioni. Pare, tuttavia, che sia originaria di Roma ma della sua vita privata e professionale, non ci sono altre informazioni. Non si sa, infatti, se dopo la fine del matrimonio con Paolo Carta abbia ritrovato l’amore accanto ad una persona. Lo stesso Holden, all’interno della scuola di Amici, ha sempre evitato di parlare della sua famiglia.

Amici 23 Serale 2024, Finale/ Diretta, eliminati e vincitore: Angelina Mango ospite

Chi sono i genitori di Holden: l’ultima dedica di papà Paolo Carta ai figli

Durante il percorso di Holden nella scuola di Amici di Maria De Filippi, iniziato sin dal primo giorno dell’edizione che si conclude questa sera, Paolo Carta non ha mai rilasciato dichiarazioni evitando di condizionare il percorso del figlio che, anche attraverso la scelta di un nome d’arte, sta provando a trovare la propria strada artistica e professionale. Nessun messaggio e nessuna dedica particolare al figlio Holden in vista della finalissima di Amici 2024 che segna un traguardo importante nella sua crescita professionale.

Marisol Castellanos, chi sono i genitori Tony e Silvia/ Ha ricevuto una sorpresa speciale ad Amici 2024

Tuttavia, pur essendo molto discreto e riservato esattamente come il figlio, Paolo Carta, tra le foto del proprio profilo Instagram, ha una foto in cui è circondato dai figli a cui dedica bellissime parole. “Sono un papà molto fortunato e felice“, si legge nella didascalia di una foto pubblicata in occasione della Festa del Papà nel 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Carta (@paolocartaofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA