Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini/ Il matrimonio? Manca la data…

Lavorare fianco a fianco, come spesso capita, ha fatto da Cupido per Paolo Carta e Laura Pausini, che si sono conosciuti nel 2005 ne momento in cui lui è entrato a far parte della sua band. Lui, infatti, è un chitarrista e produttore musicale, che è stato costantemente al suo fianco nelle tappe importanti della sua carriera. Tra loro è nato un vero e proprio colpo di fulmine, che ha spinto lui a porre fine al suo matrimonio da cui sono nati tre figli. Questo, inevitabilmente, almeno in un primo momento aveva scatenato qualche malelingua nei confronti della cantante. I fatti hanno però dimostrato quanto il loro amore fosse forte, al punto tale da essere coronato dalla nascita della nascita della loro bambina, Paola.

Il lroo primo bacio è arrivato subito dopo un concerto avvenuto a Parigi, una delle città più romantiche del mondo e ha reso tutto ancora pi ù speciale. L’interprete de “La solitudine“, però, non si aspettava di conoscere in questo modo quello che è poi diventato l’uomo della sua vita: “Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era sposato – aveva raccontato in un’intervista -. Ho impiegato tantissimo ad accettare questo amore”.

Paolo Carta e Laura Pausini: ora sono pronti per le nozze

Dopo tanti anni insieme Paolo e Laura sembrano essere pronti a giurarsi amore eterno. Pur non amando particolarmente parlare della loro storia davanti alle telecamere, è stata la stessa cantante ad ammettere di essere vicina al grande passo. Le nozze, in realtà, avrebbero già dovuto essere celebrate, ma da parte loro non c’è stato alcun ripensamento.

“Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid… – ha detto in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Dobbiamo trovare una nuova data“. Insomma, si tratta solo di incastrare l’evento tra i suoi impegni. Ora lei è attesa da un momento in cui potrà mettersi in mostra in una veste inusuale, quella di conduttrice degli Eurovision Song Contest, al fianco di Alessandro Cattelan.

