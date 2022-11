Paolo Carullo, chi è il marito Miriam Leone/ Lei: “Non sei un impegno tu, sei una gioia”

Chi è Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone

Paolo Carullo è il marito di Miriam Leone. La coppia dopo diversi anni di fidanzamento è convolata a nozze nella splendida Scicli in Sicilia lo scorso 18 settembre 2021. Dopo tre anni d’amore l’attrice e il manager finanziario si sono promessi amore eterno. Un amore vissuto sempre ben lontano dal gossip e dal clamore mediatico a conferma della discrezione e riservatezza della ex Miss Italia. Ma chi è Paolo Carullo? Nato a Catania, Paolo ha lasciato la Sicilia per trasferirsi a Milano dove ha conseguito la laurea in Economia e Finanza. Al momento è operatore del mondo finanziario e Associate Partner, a capo dello sviluppo del business, presso la società Aliante Partner.

Pamela Villoresi, chi è Giorgio Strehler suo padre teatrale/ "Mi ritengo fortunata…"

Non solo, è anche musicista visto che è membro della band Apple Jack, un duo di dj di musica elettronica dalle influenze reggae e funky. Il gruppo si è fatto conoscere molto anche all’estero dove è stato protagonista di diverse serate. L’altro membro è Matteo Roveda, chitarrista e vice presidente di Sentinel Diagnostics, azienda di famiglia Made in Italy all’avanguardia nella ricerca scientifica.

Cristiano Pogany, chi è il marito di Pamela Villoresi e i figli Eva, Tommaso, Isabel/ Dolore per la sua morte

Paolo Carullo e Miriam Leone: un grande amore

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Paolo Carullo e Miriam Leone. Dopo il matrimonio l’attrice ha condiviso la grande gioia e felicità postando una serie di scatti sul suo profilo Instagram in compagnia del marito. Per il giorno delle nozze, la ex Miss Italia ha scelto “uno chignon basso cucito con filo d’oro, che si ispirasse al “kintsugi“, pratica giapponese che ripara le ceramiche rotte con oro prezioso a simboleggiare quello che il nostro amore ha fatto con le mie ferite. Le ha ricucite con l’oro rendendo tutto sano e prezioso”.

Pamela Villoresi, vittima di molestie/ "Registi ci provarono con me, ma minacciai di..."

Una scelta importante che simboleggia il fortissimo legate tra Miriam e il marito Paolo. Proprio al marito ha dedicato una emozionante lettera: “ogni giorno cerco di onorare e adorare questa promessa sull’altare delle cose belle che mi sono capitate nella vita e che mi voglio meritare. Non sei un impegno tu, sei una gioia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA