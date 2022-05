Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone/ “Il nostro amore ha ricucito le mie ferite”

Definire Miriam Leone una delle Miss Italia più amate degli ultimi anni non è certamente azzardato. In tantissimi, infatti, amano in lei innanzitutto la semplicità, che non ha perso nemmeno nel momento in cui ha ottenuto il successo, unita alla volontà di stare lontano da pettegolezzi di ogni tipo. Proprio per questo la bella siciliana ama che si parli di lei soprattutto per i suoi successi professionali piuttosto che della sua vita privata. Non a caso, si è venuti a conoscenza del suo matrimonio con Paolo Carullo a cose praticamente già fatte.

Miriam Leone, Eva Kant in Diabolik/ Candidata miglior attrice David di Donatello

Un modo di vivere che lei condivide praticamente da sempre con il marito, presente sui social ma con un profilo privato, in cui quindi è lui a decidere chi possa rientrare tra i suoi follower. A unire la coppia c’è anche la comune origine siciliana ed è per questo che entrambi hanno voluto che il loro sì venisse celebrato nell’isola.

Miriam Leone, compleanno con foto speciale/ Il marito Paolo Carullo: "Amore mio..."

Miriam Leone e il grande amore per Paolo Carullo: una coppia riservata

Anche Paolo sa bene cosa significhi essere un artista, ma non è certamente popolare quanto la moglie. L’uomo è infatti un operatore del mondo finanziario, oltre a essere Associate Partner, a capo dello sviluppo del business, presso la società Aliante Partner. Grazie alla sua passione per la musica è anche uno dei membri del duo Apple Jack, dj band che ha fatto ballare le folle di mezzo mondo. Al suo fianco in questa avventura c’è Matteo Roveda.

Poco dopo il matrimonio l’attrice ha lasciato trasparire tutta la sua gioia tramite una serie di post pubblicati sul suo profilo Instagram, compresi gli scatti in cui si vedeva quanto fosse emozionata al momento della prova dell’abito. Lei ha voluto come acconciatura “uno chignon basso cucito con filo d’oro, che si ispirasse al “kintsugi“, pratica giapponese che ripara le ceramiche rotte con oro prezioso a simboleggiare quello che il nostro amore ha fatto con le mie ferite. Le ha ricucite con l’oro rendendo tutto sano e prezioso”. Una scelta davvero simbolica, ma che conferma quanto sia forte l’amore che lega la coppia.

Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone/ Coronato il loro sogno d’amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA