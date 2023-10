MIRIAM LEONE: “PRIMA DI PAOLO CARULLO NON PENSAVO ALLA MATERNITÀ”/ “Mi mancava la persona giusta”

L’attrice Miriam Leone è stata ospitata da Mara Venier nel salotto della sua trasmissione Domenica In su Rai 1, con la quale si è raccontata, parlando soprattutto della sua gravidanza, sulla quale ci tiene a sottolineare che “mancano un paio di mesi”. L’ultima volta in trasmissione, due anni fa, l’attrice aveva parlato della sua nuova storia d’amore con Paolo Carullo, mentre oggi racconta che “la maternità non era il mio destino obbligato. Non mi ero posta il problema e non ci avevo mai pensato, anche perché non avevo trovato la persona giusta. Quindi, questa idea della famiglia che si è formata è stata molto naturale, ma se non fosse arrivata non mi sarei depressa per questo”. Nonostante questo, però, Miriam Leone ora si dice molto contente di attendere il suo primo figlio, soprattutto perché finalmente ha trovato la persona migliore per condividere questo progetto. (Agg di Lorenzo Drigo)

Miriam Leone e suo marito Paolo Carullo fanno il conto alla rovescia per la nascita del loro primo figlio. Ormai ci siamo quasi, l’attrice è giunta al settimo mese di gravidanza e non manca molto al grande giorno. Nel frattempo l’artista siciliana si sta godendo la dolce attesa al meglio delle sue possibilità. Nei giorni scorsi, sui social, ha postato alcuni scatti che la ritraggono rilassata e appagata nella camera di un noto albergo del capoluogo lombardo. La showgirl ha poi condiviso una simpatica Instagram story dove ha rivelato ai fan una voglia decisamente particolare che ha stupito tutti.

Nella foto, infatti, si vede un golosissimo toast filante, con la Leone che a commento dell’immagine ha scritto: “Delle mie “voglie”… la numero uno incontrastata ormai da mesi…il Toast!”. La trentottenne siciliana, manco a dirlo, ha fatto il pieno di like e cuoricini dei social dove è sempre seguitissima, così come lo è la sua storia d’amore con il marito Paolo Carullo, futuro padre di suo figlio.

Chi è e cosa sappiamo su Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone

Ma chi è e cosa sappiamo di Paolo Carullo? Il marito di Miriam Leone è originario di Caltagirone, ha 43 anni, lavora come manager finanziario ed è un volto che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. I due si sono incontrati per la prima volta ad un party e si sono giurati amore eterno nel 2021, in Sicilia, come raccontato da Miriam a Verissimo: “Ci siamo conosciuti a una festa. Ho trovato l‘unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare”, le parole dell’attrice a Silvia Toffanin.

Nel corso della sua vita, Paolo Carullo ha coltivato anche la passione per la musica, tanto da fondare il gruppo musicale Apple Jack. Benché fosse molto determinato e appassionato ha poi preso una strada professionale decisamente diversa.











