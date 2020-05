Paolo Cerullo, chi è il fidanzato di Miriam Leone/ La coppia pensa al matrimonio ma..

Pubblicità

Miriam Leone sta per sposarsi. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, nel numero in edicola questa settimana, svela infatti che l’attrice è pronta a convolare a nozze col suo fidanzato, Paolo Cerullo. Ma chi è il futuro marito della Leone? Difficile dirlo. Sui social non c’è traccia di lui, né tantomento l’attrice lo ha esposto a gossip o ai paparazzi. I due sono estremamente riservati, tanto che risulta difficile dare notizie sulla loro relazione e, quindi, sull’uomo, anche perché non si trovano sul web foto della coppia. Ciò che si sa è che Paolo Cerullo è un musicista, un performer che vive a Milano. Inoltre pare che i futuri sposi abbiano trascorso di recente una vacanza molto romantica in Marocco del quale, però, non ci sono tracce sul web.

Le storie d’amore di Miriam Leone prima di Paolo Cerullo

Paolo Cerullo è dunque il futuro marito di Miriam Leone. E se lui è totalmente estraneo al mondo dello spettacolo e del gossip, le precedenti relazioni di Miriam Leone non lo sono. Prima di Paolo, nella vita dell’attrice c’è stato Davide Dileo, uno dei membri della band italiana Subsonica. Miriam ha comunque vissuto la sua storia d’amore lontana dal grande pubblico, finita poi nel 2014. In seguito l’attrice è stata avvistata in compagnia di Matteo Martari, attore ed ex modello conosciuto sul set di “Non uccidere”. Tuttavia, nonostante i vari gossip su un presunto flirt, nessuno dei due ha mai confermato la relazione. Ad oggi, dunque, in questo caso si continua a parlare soltanto di rumor.



