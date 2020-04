Paolo Cerullo, fidanzato di Miriam Leone/ Un compagno avvolto nel mistero

Pubblicità

Paolo Cerullo continua ad essere il fidanzato misterioso di MiriamLeone che di recente ha compiuto 35 anni. Mentre quest’ultima è ormai più che nota come attrice, il compagno invece sembra avvolto nel mistero. Qualche volta la coppia è stata paparazzata in giro per Milano, come accaduto lo scorso febbraio, ma per ora sappiamo solo che Cerullo è un musicista che adora la riservatezza. “Ho sofferto per amore prima di capire cosa fosse l’amore”, ha detto la Leone tempo fa a Vanity Fair, “l’amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un’altra storia che non sempre vale la pena vivere”. Non sappiamo nemmeno da quanto duri la relazione fra Miriam e Paolo, ma sembra proprio che tutto stia procedendo a gonfie vele. Secondo alcune voci di corridoio, l’inizio della loro storia risalirebbe a diversi mesi fa, ma non sappiamo nulla in merito. Se non che per vivere in modo libero il loro rapporto, i due ad un certo punto hanno deciso di andare in vacanza in Marocco, lontani dai riflettori.

Paolo Cerullo, fidanzato Miriam Leone: i fan sperano…

Scopriremo presto chi è Paolo Cerullo, l’uomo che ha rubato il cuore di Miriam Leone? I fan dell’attrice si augurano di sì, soprattutto perchè il gossip è sempre stato molto attento alle love story dell’ex Miss Italia. E forse è proprio per le paparazzate che hanno riguardato Miriam e i suoi flirt, come quello con Matteo Martari, e la relazione con vip come Boosta, che Paolo potrebbe aver deciso di tenersi alla larga dai fotografi. Anche la Leone sembra voler mantenere l’assoluto riserbo su questa nuova storia d’amore, anche se alcune settimane fa uno dei suoi post ha attirato l’attenzione delle pagine di gossip. “Oggi è il compleanno di Lucio Dalla, 15 secondi per una sua canzone, che magari vi viene voglia e ne ascoltate un’altra e un’altra ancora… O, sempre, magari la dedicate a qualcuno“, ha scritto l’attrice. Il brano in merito è Tu non mi basti mai del ’96 ed è proprio per questo che i più maliziosi ci hanno subito visto una dedica al misterioso Cerullo. Sarà davvero così? Intanto potremo rivedere Miriam Leone come ospite di Bolle Show – Il meglio di Danza con me, il programma che Rai 1 manderà in onda nella sua prima serata di oggi, sabato 18 aprile 2020. Una raccolta con tutti i momenti migliori dello spettacolo dell’etoile, che in passato ha ospitato proprio l’attrice.



