Paolo Cerullo, fidanzato Miriam Leone/ “Dopo tanto dolore con lui sono serena”

Paolo Cerullo è il bel tenebroso e fidanzatissimo di Miriam Leone, la bella attrice che potrebbe sposarsi proprio nei mesi prossimi Covid permettendo. Proprio con lui l’attrice ha ritrovato il sorriso dopo tanta sofferenza in amore e forse proprio per questo ha deciso di convolare a nozze, in quel di Milano, magari proprio nei prossimi mesi, appena le restrizioni della pandemia lo permetteranno. A quanto pare, però, a parte il nome e il cognome, non si sa altro del quasi marito di Miriam Leone se non che anche lui vive a Milano e che nella vita fa il musicista. Non vi è traccia di lui sui social e nemmeno lei lo ha taggato nelle rare occasioni in cui ha parlato di lui ma senza mai mostrarlo. Gli unici a postare la foto dei due piccioncini sono proprio i settimanali di gossip che sono riusciti a beccarli insieme.

Paolo Cerullo, chi è e cosa fa nella vita il compagno e futuro marito di Miriam Leoni?

Quello che sappiamo è che il misterioso Paolo Cerullo è arrivato nella vita di Miriam Leoni dopo una lunga relazione con Davide Dileo, membro della band dei Subsonica, forse proprio la storia che le ha lasciato qualche ferita. Dopo di lui si è parlato tanto di una possibile liason con Matteo Martari, noto al grande pubblico per avere interpretato il ruolo di Francesco Pazzi ne I Medici e, ancora prima, impegnato proprio con lei sul set di Non Uccidere. Nessuno dei due ha mai confermato la liason ma alla luce della riservatezza di Miriam Leone non è difficile capire il perché. Adesso non ci rimane che attendere e capire quello che ne sarà di questo matrimonio già annunciato.

