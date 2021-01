Paolo Cerullo, fidanzato Miriam Leone/ “L’’amore romantico è una fortuna”

Paolo Cerullo è il fidanzato di Miriam Leone, la bellissima ex Miss Italia oggi attrice di successo. Una storia d’amore nata da circa un anno quella tra l’attrice e il manager finanziario e musicista della dj band Apple Jack. La coppia è stata paparazzata una delle prime volte dal settimanale Chi intenta a recarsi sul lago di Como dove hanno trascorso le vacanze. “Già l’arrivo in barca è stato un sogno…” ha scritto l’attrice poco prima di sbarcare a Bellagio in un’hotel meraviglio di inizio ‘900. La relazione fra Paolo e Miriam è rimasta all’oscuro da diverso tempo fino alla paparazzata di Chi che li ha sorpresi a Milano in atteggiamenti molto intimi e complici. Una storia che ha riportato gioia e serenità nella vita dell’attrice che in passato ha sofferto tanto in amore dopo che è stata tradita dal precedente fidanzato. Prima dell’amore con Paolo, la Leone è stata legata a Boosta dei Subsonica, una relazione anche in questo caso vissuta lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Poi il presunto flirt con Matteo Martari, attore che ha conosciuto sul set della fiction “Non Uccidere”.

Chi è Paolo Cerullo, il nuovo amore di Miriam Leone

Oggi nel cuore di Miriam Leone c’è solo spazio per Paolo Cerullo, un uomo di cui si conosce davvero poco essendo una persona molto schiva e riservata. Sono davvero pochissime le notizie ed indiscrezioni sul nuovo compagno dell’attrice, ma una cosa è certa: l’arrivo di Paolo ha portato nuovamente il sole nella vita dell’attrice. “Ho sofferto per amore prima di capire cosa fosse l’amore – aveva dichiarato un pò di tempo fa la bellissima ex Miss Italia dalle pagine di Vanity Fair sottolineando – “l’amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un’altra storia che non sempre vale la pena vivere”.



