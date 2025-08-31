Paolo Cevoli ricorda i suoi inizi come comico: "Cercavano un cretino, mia moglie disse che ero perfetto"

Il noto comico Paolo Cevoli torna a raccontarsi e lo fa in una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera. Una carriera spiccata grazie a Zelig dopo tanta gavetta, così Cevoli ha raccontato i suoi primi passi in carriera, quando tutto sembrava portarlo verso altri lidi: “Facevo il manager, compravo e vendevo locali. Poi sono arrivati quelli di Zelig, ed è cambiato tutto” ha ricordato tornando sui primi anni nel celebre cabaret di Mediaset che ha sfornato tanti talenti nel corso degli anni.

Gerry Scotti attacca la Rai: “Furbizie per arrotondare i numeri”/ “Stefano De Martino? Non è erede di Baudo"

Paolo Cevoli ha ricordato poi come si è affacciato a Zelig, sfruttando un suggerimento della moglie che alla fine si è rivelato propiziatorio e ha poi dato il via alla carriera da comico dello stesso artista, uno dei volti più amati del cabaret e che abbiamo ritrovato in tv sul Nove con Comedy club: “Una sera, in un mio locale vennero quelli di Zelig che mi dissero: Cevoli hai questo talento di essere un cretino, perché non vieni a fare televisione dove i cretini come te li cerchiamo come il pane. E mia moglie subito ha detto loro: “Sì sì è un cretino, prendetelo!!”. E così ho iniziato” ha detto tornando sugli inizi.

Delitto di Garlasco, Lovati: "Andrea Sempio andrà a processo"/ "Foto col Fruttolo? Ero un po' brillo"

Paolo Cevoli e il pensiero sui social

Oggi la carriera del comico nasce spesso in maniera diversa rispetto a una volta. Abbandonati i locali e i cabaret, nonostante una recente tendenza secondo la quale molti spazi ristorativi siano tornati a dare un po’ di spazio agli artisti emergenti, oggi è comunque grazie ai social che spuntano fuori dei nomi nuovi.

Intervistato tra le pagine del Corriere della sera, Paolo Cevoli ha commentato così questa tendenza, che riesce comunque a dare visibilità a tanti aspiranti comici, basti pensare all’influenza dei vari TikTok e Instagram: “Una volta c’era la televisione, mentre oggi il mezzo di comunicazione principale è quello” le parole del comico.

Raphael Gualazzi choc: incidente sfiorato durante un concerto/ Panico per i crollo di una struttura di ferro