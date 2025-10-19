Paolo Ciavarro in lacrime a Verissimo: "Mi manca mia madre, soffro ancora tanto per lei"

Paolo Ciavarro è tornato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove è tornato a parlare della scomparsa della pace: “Sono riuscito a concentrarmi sul lavoro e sulla famiglia, sto abbastanza bene. Sarà un compleanno diverso questa volta ma anche bello, ogni volta che penso a lei e che la ricordo è una cosa bella, adesso la sofferenza sta iniziando a trasformarsi in ricordo, all’inizio era difficile solo pensare a lei, quando la guarda adesso penso che è bello. Il vuoto che ha lasciato non verrà mai colmato, io la chiamavo tutte le sere, è stato un bel problema negli ultimi mesi, mi trovo lì solo abituato a passare ore al telefono con lei, io con lei avevo una grande affinità.

Ho ripreso un po’ le mie abitudini e le passioni da adolescente, impegnare la testa, stacco e mi rilasso. Non lo faccio mai davanti alla mia famiglia, ma mi capita spesso di avere dei momenti in cui piango e mi libero dal dolore, anche davanti al pianto c’è sempre qualcosa di bello, so che lei mi guarda, la sento assolutamente vicina. Ho tirato fuori forza, questa fase della vita capita un po’ a tutti, io ho sempre visto mio fratello come un uomo forte, l’uomo al quale mi sono appoggiato in questo anno. Da figlio diventi genitore e sono riuscito importante per mamma e anche per Andrea. La sofferenza di questo anno mi ha reso più uomo sicuramente, ho cercato di essere il miglior padre, il miglior marito e il miglior figlio fino a quando ho potuto”.

Paolo Ciavarro e la dedica al fratello a Verissimo

Il giovane figlio d’arte romano ha parlato a Verissimo della madre ma anche del legame molto speciale con il fratello Angelo, un rapporto che i due sono stati capaci d ricostruire.

“La vita ci aveva un po’ allontanati, ma siamo sempre stati uniti. Papà sta bene, siamo andati a Lampedusa. Era un grande desiderio di mia madre quello di vederci a Lampedusa, io di mia madre non ne parlo tanto, è una forma di protezione che ho nella mia famiglia. Sono concentrato sul lavoro, sulla mia famiglia” ha detto il figlio di Eleonora Giorgi.

