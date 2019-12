Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip 4/ “In Casa con lui anche Barbara Alberti e…”

Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito ai concorrenti che popoleranno la Casa del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini si prepara a dare il via alla nuova edizione che avrà inizio a gennaio e, al momento, l’unico nome ufficiale è quello di Rita Rusic. Ma le novità non sono finite qui. L’annuncio di un nuovo concorrente arriva proprio oggi e arriva da Dagospia: “Il cast prende forma: al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini non mancherà il ‘figlio di’. Nella Casa più spiata d’Italia entrerà anche Paolo Ciavarro, figlio dell’attore Massimo e di Eleonora Giorgi, che aveva partecipato alla terza edizione.” si legge sul noto portale. Dopo aver seguito l’avventura di sua madre sarà dunque lui a gettarsi a capofitto in questa nuova esperienza televisiva.

Paolo Ciavarro e Barbara Alberti al Grande Fratello Vip 4?

D’altronde Paolo Ciavarro è il grande assente della nuova edizione di Amici. Fino allo scorso anno ha infatti condotto il daily con Marcello Sacchetta e Lorella Boccia. Quest’anno non c’è ed è stato lui stesso a confermarlo: “Quest’anno non ci sarò, ma sono grato a Maria per la grande opportunità che mi ha dato“. Che sia proprio per dare spazio a questa nuova avventura su Canale 5? Ma non è l’unico nome annunciato. Oltre a Rita Rusic e Paolo Ciavarro, nella casa del Grande Fratello Vip 4 è pronta a fare il suo ingresso anche Barbara Alberti. Non ci sarà invece Loredana Lecciso, che ha smentito il gossip sulla presunta partecipazione. Per altre novità e conferma non ci resta che attendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA