Paolo Ciavarro è il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Il trentatreenne sta vivendo un momento molto particolare della sua vita, complice la grave situazione di salute di mamma Eleonora. L’attrice è infatti malata da tempo e ogni giorno insieme, per Paolo, è un dono preziosissimo. “Mia madre Eleonora è stata la complice della mia vita. Lei è mamma ed è la mia migliore amica”, ha raccontato commosso in una intervista a Il Giornale.

Per l’ex concorrente del Grande Fratello non è facile toccare l’argomento malattia, perché è consapevole che il tumore che ha colpito la madre è in fase terminale. “La sua malattia è stata un fulmine a ciel sereno”, confida Paolo Ciavarro, che spiega di aver trovato conforto paradossalmente nella persona che lui stesso avrebbe ‘dovuto’ confortare. “Ho trovato il modo per convivere con questa angoscia ed è stata lei ad aiutarmi”, sottolinea.

Paolo Ciavarro, l’amore di Clizia Incorvaia per affrontare la malattia di mamma Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro si è fatto forza a vicenda anche con papà Massimo, oltre a ricevere il sostegno quotidiano di sua moglie Clizia Incoravia, conosciuta anni fa al Grande Fratello e con cui sta vivendo una bellissima storia d’amore. La sua compagna di vita non manca mai di far sentire il suo supporto, con gesti concreti e quotidiani. “Io e Paolo ci completiamo a vicenda”, aveva detto la showgirl nello splendido discorso tenuto nel giorno del matrimonio.

Oggi la coppia è unita più che mai e affronta come può questo dramma che ha colpito la famiglia. “Non faccio un passo per strada che non mi chiedano come stia mamma”, ha confidato Paolo Ciavarro. Il figlio di Eleonora Giorgi è consapevole che sono tante le persone ad avere cuore la salute della madre e questo lo rende orgoglioso.

