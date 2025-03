Si chiama Paolo Ciavarro il secondo figlio di Eleonora Giorgi, nato dall’amore con Massimo Ciavarro. I due si sono conosciuti sul set di “Sapore di Mare 2” ma si sono innamorati solamente un anno dopo, per poi sposarsi e dar via ad un figlio, nato nel 1991. Paolo è appassionato di spettacolo e lavora infatti Forum ormai da diversi anni come opinionista. Ma come è iniziato il suo percorso televisivo, per il quale inizialmente i genitori non erano così felici, conoscendo bene il mondo dello spettacolo? Paolo Ciavarro ha preso parte come prima trasmissione a Pechino Express nel 2013, in coppia con il papà Massimo Ciavarro. I due si sono classificati al quinto posto e quel programma è valso al giovane Paolo la notorietà.

Ben presto Paolo Ciavarro ha cominciato a prendere parte ad altri programmi. Nel 2016 ha infatti cominciato la sua avventura a Forum, su Canale 5, e poi ancora a Lo sportello di Forum, su Rete 4. Successivamente ancora ha cominciato a co-condurre il day-time di Amici su Real Time mentre nel 2020 è entrato nel cast del Grande Fratello VIP come concorrente. Proprio lì ha conosciuto Clizia Incorvaia, con la quale ha cominciato una storia d’amore dalla quale è nato il piccolo Gabriele. Lei era già mamma di Nina, che Paolo ha adottato come se fosse sua figlia: il matrimonio è arrivato invece nel 2024 e ad accompagnare Paolo all’altare è stata proprio la sua amata mamma, Eleonora Giorgi.

Paolo Ciavarro, chi è il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: un rapporto splendido con mamma e papà

Paolo Ciavarro ha un rapporto splendido sia con la mamma, che lo ha lasciato a soli 71 anni, che con il papà. Dopo aver saputo della sua malattia, Eleonora Giorgi ha chiesto a Massimo di prendersi cura del figlio e di continuare a proteggere lui e il piccolo Gabriele, il figlio nato dall’amore con Clizia Incorvaia.