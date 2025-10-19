Chi è Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi: il rapporto con la compianta mamma e attrice e le esperienze in tv.

Superare l’etichetta di figlio d’arte non è una circostanza banale ma Paolo Ciavarro è riuscito, con le sue qualità nel mondo della tv e soprattutto con il garbo che lo caratterizza, ad affermarsi come conduttore e soprattutto personaggio amato dal pubblico televisivo a prescindere dalle gesta dei suoi genitori. E’ cresciuto con l’esempio di due massimi esponenti del mondo del cinema e del piccolo schermo; il papà, Massimo Ciavarro, è celebre nel mondo della recitazione così come la mamma Eleonora Giorgi, tristemente passata a miglior vita alcuni mesi fa a causa di una tortuosa battaglia contro il tumore.

“E’ sempre stata la mia roccia”, affermava Paolo Ciavarro raccontando del suo splendido rapporto con la mamma Eleonora Giorgi; al suo fianco in ogni istante del tortuoso calvario della malattia, un terribile tumore al pancreas che alcuni mesi fa ha posto fine alla sua splendida esistenza. Per quanto nefasta e dolorosa, proprio nella battaglia contro quel brutto male hanno trovato il modo per elevare ulteriormente il loro rapporto che oggi resta impresso nella memoria di Paolo Ciavarro e di tutti coloro che hanno condiviso quegli ultimi momenti della compianta Eleonora Giorgi.

Paolo Ciavarro, l’ascesa in tv e l’incontro con Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip

Tornando alla personalità di Paolo Ciavarro, come anticipato è riuscito ad affermarsi nel mondo dello spettacolo scrollandosi l’etichetta di ‘figlio d’arte’. Ha iniziato a far valere il peso del suo carisma a Forum, di fatto prima esperienza nel mondo televisivo e vero e proprio trampolino di lancio. Il pubblico lo ha poi apprezzato anche come inviato del daytime di Amici ma il vero e proprio momento cruciale – anche per la sua vita privata – coincide con il Grande Fratello Vip. Qui lo abbiamo conosciuto sotto altri aspetti della sua personalità, non solo in ambito professionale, e soprattutto ha trovato la sua dolce metà: Clizia Incorvaia.