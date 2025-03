Eleonora Giorgi ci ha lasciati il 3 marzo 2025 dopo una lunga e difficile malattia. Durante il suo percorso di lotta contro il tumore, i figli e la famiglia le sono stati molto vicini, oltre ai fan e agli amici. Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, nati da due padri diversi, non l’hanno mai lasciata sola un minuto e hanno condiviso con lei i viaggi in ospedale, le cure, i momenti di fatica e tanto altro che molti non possono nemmeno immaginare. Ma andiamo ora a conoscere uno dei suoi figli, quello più esposto televisivamente parlando: Paolo Ciavarro.

Classe 1991, Paolo Ciavarro è nato a Roma il 22 ottobre di più di trent’anni fa. Si tratta del figlio nato dal suo secondo amore, Massimo Ciavarro con cui Eleonora Giorgi ha avuto una lunga e profonda relazione. Il giovane si è laureato a Roma presso la prestigiosa Università LUISS e ha poi iniziato a buttarsi nel mondo della televisione partecipando prima a Pechino Express con il papà, per poi venire scelto come una delle figure di “Forum” e de “Lo sportello di Forum”. Paolo Ciavarro si è poi occupato di condurre il seguitissimo daytime di Amici di Maria De Filippi.

Paolo Ciavarro, il matrimonio con Clizia Incorvaia e la nascita del piccolo Gabriele

Amatissimo dal pubblico, arriva a conquistare la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Qui si innamora di quella che è oggi la sua attuale moglie Clizia Incorvaia, e anche se i due sono stati spesso al centro del gossip per la differenza d’età (lei è più grande di 11 anni), il loro amore è indissolubile e continua ormai da tanti anni con il coronamento di un sogno, quello di avere un figlio. Nel 2022 è nato, infatti, il piccolo Gabriele che oggi ha tre anni. Eleonora Giorgi ha fatto di tutto per stare accanto al bambino, anche dopo la terribile diagnosi che le ha cambiato la vita e l’ha portata a lasciarci troppo presto. Paolo Ciavarro ha salutato i giornalisti fuori dalla camera ardente con queste parole: “Il sorriso di mia madre rimarrà sempre con me“.