Paolo Ciavarro è il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ed è il fratello minore di Andrea Rizzoli, personaggio che presenzierà nel prossimo episodio di Verissimo, in programma sabato 1 Febbraio 2025. Sia Paolo che Andrea non stanno vivendo un momento facile in questi mesi in quanto stanno facendo di tutto per restare vicini alla madre malata.

Paolo Ciavarro nasce a Roma il 22 Ottobre 1991 e la sua prima apparizione nel mondo della tv avviene nel 2013 quando – in coppia con il padre Massimo – prende parte a Pechino Express. La coppia mostra scintille e riceve diversi plausi, in particolare Paolo alla prima esperienza in tv ma nonostante ciò non va oltre il quinto posto.

Torna in tv nel 2016 quando entra a far parte della storica trasmissione Mediaset Forum, collabora sia su Canale 5 che su Rete 4. Nel 2020 prende parte al Grande Fratello Vip dove perde solo in finale contro Paola Di Benedetto ed i due poi prendono parte – insieme a Giulia Salemi – alla trasmissione Disconnessi in the Road, in onda su Italia 1.

Paolo Ciavarro e il suo grande amore

Dopo alcuni flirt Paolo Ciavarro inizia una storia d’amore nel 2020 con Clizia Incorvaia, modella e influencer e i due si conoscono al Grande Fratello. Dopo il reality comincia la loro storia d’amore e i due sono andati poi a convivere: Paolo e Clizia hanno due figli piccoli, Nina e Gabriele e di tanto in tanto postano teneri scatti social.

Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro hanno padri diversi e la stessa madre ma sono davvero molto legati. Durante l’esperienza di Paolo al Grande Fratello Andrea gli inviò un videomessaggio che fece commuovere Paolo e che testimoniò il grande legame che li unisce:

“Mi mancavi e ho voluto mandarti questo videomessaggio, sei riuscito a mostrare a tutti la bella persona che sei, i sentimenti che hai e i valori che animano il tuo cuore.” Sempre all’interno della casa Paolo raccontò del rapporto con il fratello Andrea: “Io e Andrea siamo legati da sempre nonostante 11 anni di differenza e tra noi abbiamo sempre avuto un rapporto piuttosto speciale”.