Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: dalla storia nata al GF Vip alla vita da genitori di Gabriele, tra successi in TV e sfide personali.

Paolo Ciavarro è il marito di Clizia Incorvaia, conosciuto in ambito televisivo per aver fatto coppia con papà Massimo a Pechino Express nel 2013 e aver approdato poi a Forum con Barbara Palombelli come collaboratore della trasmissione. Laureato in Economia alla LUISS di Roma, inizia a farsi strada nel mondo dello spettacolo sia come collaboratore de Lo sportello di Forum sia come co-conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi.

Qui, fa coppia con Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, per poi essere affiancato anche da Lorella Boccia. Qualche anno dopo entra nel cast del Grande Fratello VIP dove non vince per pochissimo contro Paola Di Benedetto, la quale porta a casa la corona della vittoria. In seguito Paolo Ciavarro apparirà di nuovo in tv con Gulia Salemi nel programma Disconnessi On The Road per poi fare Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota con quella che è oggi sua moglie, Clizia Incorvaia.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, il figlio Gabriele e la crisi smentita

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si conoscono nella casa del Grande Fratello durante l’edizione 2020 e da lì diventano inseparabili, tanto da andare subito a convivere appena usciti dal reality. Nel 2021, lei annuncia la gravidanza e nasce Gabriele Ciavarro nel 2022, mentre Clizia è già mamma di Nina, avuta dalla sua precedente relazione. Spesso sui social escono notizie su una presunta crisi di coppia, ma di recente la Incorvaia ha voluto scrivere una dedica bellissima nelle sue Storie di Instagram: “L’intimità non è solo sesso, è sentirsi accolti. Visti. Liberi. E’ spogliarsi delle parole e restare. E’ dirsi tutto… anche senza parlare“. Gli ultimi anni non sono stati facili per la coppia per via della morte di Eleonora Giorgi, che da diverso tempo combatteva contro un tumore.