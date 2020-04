Paolo Ciavarro/ “Clizia Incorvaia è la mia vittoria”(Live non è la D’Urso)

Pubblicità

Paolo Ciavarro ospite della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, lo show di successo condotto da Barbara D’Urso e trasmesso la domenica in prima serata su Canale 5. Questa settimana ampio spazio ai protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2020 che si è concluso lo scopro 8 aprile con la vittoria a sorpresa di Paola Di Benedetto sul super favorito Paolo! Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sarà in studio per raccontare come sta vivendo questo momento post GF e in particolare per parlare anche della sua relazione con Clizia Incorvaia. Non solo, come tutti, anche Paolo una volta uscito dalla casa si è trovato costretto ad affrontare l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Un confronto drammatico con la realtà come ha raccontato il figlio d’arte dalle pagine di Chi: “un conto è immaginarlo, un conto è toccarlo con mano. Già vedere fuori dalla porta cento persone, tutti gli addetti ai lavori, con le mascherine e i guanti è stato choccante. E poi, per me che sono romano, è stato veramente inquietante vedere scorrere le immagini, come in un film, di via del Corso vuota, di Fontana di Trevi e di piazza di Spagna deserte”.

Paolo Ciavarro: “Appena potrò uscire correrò da Clizia Incorvaia”

Nessun rammarico da parte di Paolo Ciavarro sulla finale del Grande Fratello Vip 2020. Il figlio di Eleonora Giorgi, infatti, è felicissimo del secondo posto anche perchè il suo GF l’ha già vinto quando ha incontrato e si è innamorato di Clizia Incorvaia. “È stata la mia vittoria più importante – ha dichiarato dalle pagine del settimanale Chi – “ce lo siamo detti anche ieri sera io e Clizia. Ed è una vittoria bellissima anche perché inaspettata”. Ora Paolo è costretto alla quarantena forzata, ma ha le idee molto chiare su quale sarà la prima cosa da fare una volta che potrà uscire da casa: “appena potrò uscire correrò da lei. Per quella birretta al tramonto che vorrà dire poter stare senza mascherina. E tutto in salita, vero, e noi faremo questa scalata. Io continuo il mio Grande Fratello a casa di mamma. Certo, nella casa la luce era sempre accesa e quando l’altra notte ho spento la luce mi sono quasi commosso”. Parlando poi del Grande Fratello 2020, Ciavarro ha anche sottolineato quanto abbia apprezzato la conduzione di Alfonso Signorini: “semplicemente lui ha fatto la differenza, è stato empatico, umano, noi sapevamo che c’era lui, una sicurezza. E ci ha fatto, mi ha fatto capire, quanto era importante continuare proprio nella situazione che stiamo vivendo”. Infine ha parlato anche del rapporto con il padre Massimo Ciavarro e di come il GF VIP 4 abbia contribuito a riavvicinarli ancora di più: “si sono sciolti tanti di quei nodi in questi tre mesi. Io lo so che ho un padre meraviglioso e mi faceva male non ripagarlo per tutto quello che fa e ha fatto per me. Questo sentivo e, invece no, è orgoglioso di me e io non potevo chiedere di meglio”.



