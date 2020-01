Paolo Ciavarro/ “Clizia Incorvaia? Non è il mio tipo!” Mamma Eleonora Giorgi ci spera.. (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro ha deluso tutti i fan del Grande Fratello Vip 4 che già speravano in una sua love story con Clizia Incorvaia. Il figlio di Eleonora Giorgi infatti ha svelato ad alcuni concorrenti il suo vero pensiero sull’ex moglie di Francesco Sarcina, troncando sul nascere qualsiasi possibile sviluppo futuro. “Una ragazza interessante”, ha dichiarato, “ma proprio no. Non c’è attrazione fisica e per il resto non la conosco bene, ma a pelle no. Non mi piace”. Un duro colpo quindi per tutti i sostenitori della coppia, che ora forse smetteranno di tifare per la loro unione. In questi giorni, Paolo ha anche speso qualche parola in più per svelare la qualità del rapporto con i suoi genitori. La Giorgi a quanto pare ogni tanto lo mette in situazioni imbarazzanti ed è lì che il ragazzo prende le distanze, anche se non sa bene come definire le emozioni che vive in quei momenti. Durante la scorsa puntata, è rimasto però colpito dalle parole di Antonella Elia: “Ieri ha detto quelle cose e mi ha un po’ smosso”, ha confessato, “Nella vita si sentono tante cose, persone che nella vita non possono più fare certe cose…”. Paolo crede inoltre che la ‘colpa’ della sua commozione è anche da ricercare nella Casa, in grado di amplificare qualsiasi tipo di sentimento. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro.

Paolo Ciavarro: “vorrei tanto piangere per una donna”

Paolo Ciavarro si sta aprendo sempre di più al Grande Fratello Vip 4, soprattutto per quanto riguarda alcuni aneddoti sul suo quotidiano con Eleonora Giorgi. La madre ha scoperto in queste ore il pensiero del ragazzo ed ha deciso di condividere alcune sue parole su Instagram. “Il mio dramma è che, mia madre, come me, non dorme. Verso i 16-17 anni avevo il terrore di tornare a casa verso le 4-5, stanco, e beccare mia madre che magari mi diceva ‘Amore tutto bene? Parliamo di Freud!’. Io dicevo ‘Mà, ma che ca**o, so’ stanco”. Una breve parentesi che ha fatto parecchio sorridere la Giorgi, che commenta la sua Storia con un “Questa andava condivisa per forza”. Intanto Paolo sta mostrando ai telespettatori anche il suo lato emotivo. Durante una chiacchierata con le ragazze, ha sottolineato perchè ha troncato l’ultima relazione che ha avuto, facendo anche una piccola rivelazione su un’altra concorrente. “Mi sono lasciato con Bea perchè era una matta. Però nonostante questo sono stati sei mesi bellissimi”, ha detto, “La Lessa si è dichiarata, mi ha detto che se avesse avuto 15 anni di meno… Sono soddisfazioni. Il mio ego esulta”. Con Carlotta Maggiorana invece si è aperto un po’ di più. Durante un crollo della modella, in lacrime per la nostalgia di casa, Paolo ha sottolineato il suo pensiero: “È una cosa bellissima, non sai quanto vorrei piangere io perché mi manca la donna che amo”, ha detto parlando di una persona speciale che si augura di incontrare presto.

