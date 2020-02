Paolo Ciavarro/ “Clizia Incorvaia? Vado con i piedi di piombo ma…” (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro ce l’ha fatta: è scappato il primo bacio al Grande Fratello Vip 4 fra lui e Clizia Incorvaia. Come da pronostici, la prima coppia della casa è sorta dalle ceneri grazie ai modi di fare del figlio di Eleonora Giorgi. Anche se indecisa in un primo momento, l’ex di Francesco Sarcina ha messo da parte ogni dubbio e si è lasciata andare. Accoccolati in giardino, i due stavano ridendo e scherzando con i volti molto vicini, quando lui ha approfittato di un istante per prendere la nuca della ragazza ed attirarla vedo di sè. Un bacio più che appassionato, che i due hanno scelto di nascondere poi sotto le coperte, per concedersi un momento di intimità. “Preferivi le parole?”, le ha chiesto poi durante una pausa. “No”, ha risposto lei, visibilmente emozionata nella voce. “Quindi le parole, dove le hai lasciate?”, ha detto ancora dopo qualche bacio. “Devo parlare sempre?”, ha replicato lei, prima di ritornare alle pratiche amorose. Paolo e Clizia sono riusciti a mantenere il segreto su quanto accaduto solo per poco: nelle ore successive entrambi i ragazzi sono stati ‘presi di mira’ da alcuni concorrenti, curiosi di sapere che cosa fosse successo fra loro. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Paolo Ciavarro, Grande Fratello Vip 4: il legame con Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro ha deciso di aprirsi tanto al Grande Fratello Vip 4 e il merito è il legame nato con Clizia Incorvaia. Durante questi giorni, prima del famoso bacio, il figlio di Eleonora Giorgi ha parlato infatti di ciò che ha fatto prima della sua esperienza sul piccolo schermo. “Volevo fare altro però… più che altro per la posizione dei miei genitori”, ha confessato, “ho fatto l’università, ma dopo un anno e mezzo avevo capito che…”. Poi alla fine si è laureato, è andato a lavorare in uno studio di commercialisti e anche lì ha capito che non era la sua strada. Poi il viaggio a Londra e il rientro in Italia pochi mesi più tardi. Durante quella notte, Paolo ha invece confidato a Patrick Pugliese di non voler fare uno scherzo ad Antonio Zequila, facendolo ingelosire per via del suo interesse nei confronti di Clizia. “Non riesco a scherzare su queste cose”, ha detto invece Ciavarro, “io ci vado con i piedi di piombo, qualcun altro al mio posto avrebbe già agito due settimane fa”. Patrick si è dimostrato d’accordo con la sua linea di pensiero e Paolo ha replicato con un “meglio conoscerla bene, voglio che venga tutto in modo naturale, se succederà qualcosa qua si vedrà fuori”. L’atmosfera poi è stata interrotta dall’arrivo di Fernanda Lessa, che senza mezzi termini ha chiesto al ragazzo se ci fosse già stato un bacio fra lui e l’ex di Francesco Sarcina. Poche ore prima tra l’altro che Paolo prendesse l’iniziativa.

