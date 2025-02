Paolo Ciavarro commosso a Forum per la mamma Eleonora Giorgi. Oggi, giovedì 26 febbraio, Paolo è stato presente alla diretta di Forum su Canale 5, nonostante il difficile momento che sta vivendo a causa delle condizioni di salute della madre. Di recente, l’attrice è stata ricoverata in una clinica di Roma per sottoporsi alla terapia del dolore, un trattamento a base di morfina e cortisone che non può guarirla, ma solo allievare il dolore, permettendole di affrontare al meglio i giorni che verranno.

Dunque, prima della puntata, Paolo ha condiviso aggiornamenti sulla salute di Eleonora. In realtà, a prendere la parola è stata la conduttrice Barbara Palombelli, che ha voluto ringraziare il conduttore per la sua presenza in studio. Poi, ha sottolineato che il 33enne ha lasciato la madre in ottime mani durante queste ore di lavoro, prima di fare ritorno in clinica per stare al suo fianco. Dopodiché, ha dichiarato che la regista sta per lasciarci, mentre il figlio minore, visibilmente emozionato, era al suo fianco in silenzio.

Paolo Ciavarro dà nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi

“Io ho accanto a me Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio. Come sapete, Eleonora ci sta per salutare. Allora noi apprezziamo molto che Paolo oggi ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta. Come sapete tutta Mediaset sta seguendo questa storia, perché vogliamo bene a Paolo e soprattutto vogliamo stare accanto ad una donna che è entrata nel cuore di tutti gli italiani”, ha detto Barbara Palombelli al pubblico in studio, prima di iniziare una nuova diretta di Forum. “Grazie”, ha risposto Paolo con la voce rotta, tra gli applausi dei presenti.

In questi giorni, Paolo si trova anche senza la moglie, Clizia Incorvaia, che è volata a Milano per lavorare come inviata del settimanale Gente in occasione della Fashion Week. In un post su Instagram, Clizia ha spiegato di essere dovuta partire nonostante il momento delicato per motivi professionali, sottolineando di aver ricevuto il pieno supporto sia da suo marito che da sua suocera Eleonora Giorgi. il 33enne, infatti, ha lasciato un cuore sotto uno degli ultimi post dell’ex vippona, dimostrando il suo sostengo, mentre alcuni utenti l’hanno criticata per aver scelto di lavorare nonostante la difficile situazione familiare.