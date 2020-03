Paolo Ciavarro disperato per Clizia Incorvaia/ “28 giorni senza lei, sto impazzendo!”

Paolo Ciavarro è inconsolabile. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 i giorni diventano sempre più pesanti, soprattutto quando sei innamorato e la persona che vorresti vedere sempre è fuori. Paolo infatti ripensa a Clizia Incorvaia e nella Casa, con un breve calcolo, arriva ad ammettere che “Sono 28 giorni che non vedo e non sento Clizia… Sto impazzendo…”. Il figlio di Eleonora Giorgi da alcuni giorni è davvero giù di morale, così Patrick Pugliese e Teresanna cercano di consolarlo. “Tu però cerca di prenderla serenamente… – lo esorta il gieffino – Non fare così… Tu sei ‘boro coatto’, e sai cosa voglio dire…” Battuta che è servita a far tornare il sorriso sul volto di Paolo, seppur soltanto per qualche istante. Il pensiero di Clizia è molto forte e acuisce il suo sconforto.

Grande Fratello Vip 2020, Paolo Ciavarro vuole vedere Clizia Incorvaia: “Sto impazzendo!”

Anche Teresanna Pugliese ha allora cercato di risollevare il morale di Paolo Ciavarro, consigliandogli una richiesta per il Grande Fratello Vip: “Perchè non provi a chiedere alla produzione di parlare con lei al telefono? Tanto dobbiamo parlare con i nostri cari…” Ma il ragazzo ritiene questa possibilità irrealizzabile e lo fa presente ai compagni: “È follia… Non mi daranno mai questa possibilità…” Teresanna la butta allora sull’ironia: “Ti è piaciuta la bicicletta e adesso pedala… Questa è la situazione…” Patrick gli ha poui ricordato che, anche qualora uscisse, a causa del Coronavirus gli sarebbe impossibile raggiungere Clizia. Paolo però ha replicato: “Però avrò un telefono in mano…E quindi potrò parlarle tranquillamente come e quando voglio…”. Magari Alfonso Signorini provvederà di persona, mercoledì, a dargli notizia della Incorvaia.





