PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA/ Amore a gonfie vele e figlio in arrivo?

Gli scettici, quelli che per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro pensavano ad un fuoco di paglia, sono stati smentiti: l’amore tra i due ex coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip è un vero e proprio incendio, la cui fiamma arde ininterrottamente ormai da tempo. La coppia, che sarà ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live su Canale 5, racconterà l’evoluzione della propria storia d’amore. E non è da escludere anche un colpo di scena: forse l’annuncio di un allargamento della famiglia. Indiscrezioni su un lieto evento in arrivo sono infatti arrivate dopo alcune esternazioni di Ciavarro: “Ho un forte desiderio di paternità. Poi mi sento di dire che Clizia è senza alcun dubbio la cosa più bella che mi sia capitata nella vita. Ammetto senza problemi che con lei voglio costruire una famiglia e desidero che sia la donna della mia vita“.

PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA: BAMBINO IN ARRIVO?

Parole al miele da parte di Paolo Ciavarro nei confronti della sua Clizia Incorvaia, che all’idea di fare un altro figlio sembra guardare con favore. Tra il serio e il faceto, l’ex moglie di Francesco Sarcina, ha infatti confermato: “Abbiamo una certezza: sarà bionda e con gli occhi azzurri“. Dopo otto mesi d’amore si può dire che la loro storia abbia dimostrato di reggersi su sentimenti veri. Parola anche di una mamma iper-protettiva e scettica per natura come Eleonora Giorgi, definita da Clizia “suocera iconica“. Ma che ne pensa l’attrice della relazione del figlio? Intervistata da Novella 2000, Eleonora Giorgi a dire il vero ha negato di avere mai nutrito dubbi: “Clizia mi piace, mi piaceva. Perchè vi stupite? Ed ero convinta che piacesse anche a Paolo. E’ simile a me. (…) Sembra che stiano insieme da due anni, hanno un’intimità, una confidenza enormi. Sono due metà che si incastrano naturalmente, senza fatica. Sono felice per la felicità di Paolo…“.



